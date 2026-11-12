Karol Nawrocki wciąż nie powołał ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera, mimo wniosku złożonego przez premiera Donalda Tuska. Nie odwołał również Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej ani nie powołał Agnieszki Bartol na jej miejsce.

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Premier zawnioskował o nominację dla Domańskiego 20 października. 22 października Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała dymisję, a 27 października ogłoszono jej następczynię.

Nie ma jasnej odpowiedzi

„Rzeczpospolita” zwróciła się więc z pytaniem do rzecznika głowy państwa Rafała Leśkiewicza o to, kiedy prezydent podejmie stosowne działania. Nie otrzymała jednak jasnej odpowiedzi.

– O wszystkich aktywnościach pana prezydenta informujemy na bieżąco. Dziś Karol Nawrocki jest w Poznaniu i spotka się z prezydentem Słowacji – odpisał w czwartek, 12 listopada, Leśkiewicz.

Również podczas popołudniowej konferencji prasowej przed Pałacem Prezydenckim rzecznik, pytany o termin nominacji, nie był w stanie podać żadnej daty. – W najbliższych dniach – to najbardziej konkretna deklaracja, jaka padła z jego ust.

22 października Rafał Leśkiewicz potwierdził, że wniosek o powołanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego na wicepremiera wpłynął do Kancelarii Prezydenta. – Mamy chwilę czasu, nie ulegamy presji – przekazał wówczas.

– Sytuacja wygląda kuriozalnie. Prezydent nie wypełnia swojej prerogatywy – mówi „Rzeczpospolitej” rzecznik rządu Adam Szłapka.

Prezydent uderza w premiera

Skąd ta zwłoka? Oficjalnie Pałac Prezydencki tłumaczy się nadmiarem wydarzeń. Według nieoficjalnych informacji chodzi o to, by uderzyć w premiera Donalda Tuska poprzez atakowanie ministra finansów.

Karol Nawrocki podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości na placu Piłsudskiego wygłosił specjalne przemówienie. Mówił m.in. o sporze wokół Trybunału Konstytucyjnego, podziękował pracownikom Krajowej Administracji Skarbowej, ale jednocześnie zaatakował Andrzeja Domańskiego.

– Wiem, jak ciężką pracę wykonują urzędnicy i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej, bo przez wiele lat w tej formacji służyła moja małżonka, pierwsza dama. Wiem, że wasza praca nie ma nic wspólnego z niechlubnymi decyzjami, fatalną sytuacją polskich finansów publicznych i pracą ministra Domańskiego – stwierdził. – Andrzeja Domańskiego chciałem prosić o lepszą pracę dla Rzeczypospolitej Polskiej – zwrócił się bezpośrednio do ministra, który był obecny na uroczystościach.

Podczas tego samego wydarzenia Domańskiego publicznie bronił szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że „Andrzej Domański jest tym ministrem, który w historii zbudował budżet największy dla polskiej armii, za co należą mu się podziękowania”.

Do krytyki prezydenta pod adresem szefa resortu finansów odniósł się również premier. „Chociaż w tym jednym dniu mógł próbować Polaków nie dzielić, a łączyć. Szkoda” – napisał Donald Tusk na portalu X.

Z naszych informacji wynika, że prezydent nie chce tak szybko, po publicznej krytyce, powoływać Domańskiego na wicepremiera. Jak słyszymy – „taki akt, krótko po 11 listopada, byłby nieczytelny dla wyborców prezydenta i prawicy”.

Jak przekonują informatorzy „Rz” z Pałacu Prezydenckiego, nominacja dla ministra finansów jednak nastąpi. – Będzie, ale w swoim czasie. Jak prezydent zdecyduje, a nie premier – przekonuje nasz rozmówca.