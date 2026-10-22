Wniosek premiera Donalda Tuska dot. nominacji szefa MF Andrzeja Domańskiego na wicepremiera wpłynął do KPRP; mamy chwilę czasu, nie ulegamy presji – kiedy będzie decyzja, poinformujemy o tym – powiedział rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Dodał, że prezydent Karol Nawrocki ma prawo do oceny ministrów.

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Domański wicepremierem. Rzecznik Karola Nawrockiego: prezydent ma czas

Premier Donald Tusk poinformował, że już we wtorek wieczorem podpisał wniosek do prezydenta Nawrockiego ws. nominacji ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego na wicepremiera. Zgodnie z konstytucją prezydent na wniosek premiera powołuje członków rządu.

Rzecznik prezydenta był pytany w czwartek rano w TVN24, czy wniosek premiera o powierzenie Domańskiemu stanowiska wicepremiera może skończyć się inaczej niż odebraniem od ministra finansów przysięgi przez prezydenta. – Na razie ten wniosek wpłynął do Kancelarii Prezydenta. Premiera i ministra finansów, „świętej krowy” rządu Donalda Tuska nie ma, są panowie w tej chwili w Indiach, więc spokojnie, poczekajmy – stwierdził Leśkiewicz.

Dopytywany, co Karol Nawrocki zrobi z tym wnioskiem powiedział, że „pan prezydent nie ulega żadnej presji, mamy chwilę czasu”. – Będzie decyzja pana prezydenta – poinformujemy – podkreślił rzecznik prezydenta.

Na pytanie, czy prezydent daje sobie prawo do rozstrzygania personalnych decyzji premiera Tuska dot. składu rządu Leśkiewicz zaznaczył, że „prezydent daje sobie prawo do tego, by oceniać ministrów rządu Donalda Tuska i ministra Domańskiego”. Dodał, że prezydent w środę w Kuleszach Kościelnych (Podlaskie) tak też zrobił i powiedział, że Domański jest „najgorszym ministrem finansów w historii III RP”.

Karol Nawrocki: awans człowieka odpowiedzialnego za deficyt to nie jest rozwiązanie

Nawrocki ocenił w środę, że jedną z ważniejszych obecnie spraw jest dziura w finansach publicznych, bo deficyt jest niepokojący niezależnie od kolejnych rządów w przyszłości. Dodał, że ten kryzys odczuwalny jest zwłaszcza w samorządach, na które „nakładane są kolejne zadania, a nie idą za tym środki finansowe”.

– Problem (deficytu – PAP), który trzeba rozwiązać – bynajmniej nie awansem na stanowisko wicepremiera człowieka, który za to odpowiada. To rzecz, którą trzeba naprawić jak najszybciej, bo nasz dom cierpi i będzie cierpiał – zauważył prezydent. Odniósł się w ten sposób do wniosku premiera Donalda Tuska o nominację na wicepremiera ministra finansów i gospodarki Andrzeja Domańskiego.

Premier Tusk w środę rano na briefingu przed wylotem do Indii poprosił, aby „nie pytać go, jak się zachowa prezydent Nawrocki” w sprawie nominacji Domańskiego na wicepremiera. Dodał, że chciałby móc powiedzieć „z czystym sumieniem i bez chwili wahania”, że nie sądzi, by prezydent „jawnie chciał łamać konstytucję”.

– Znamy przepisy konstytucji i kto, za co odpowiada w państwie polskim. Jeśli miałby się zdecydować na złamanie konstytucji w tej kwestii, no to musiałbym powiedzieć, że ten scenariusz byłby bardzo dla Polski ryzykowany, niepotrzebnie ryzykowny – podkreślił Tusk.

Donald Tusk chce, by minister finansów Andrzej Domański został wicepremierem

Premier zapowiedział wystąpienie do prezydenta o mianowanie Domańskiego na wicepremiera we wtorek podczas sejmowej debaty nad wnioskiem PiS o wotum nieufności wobec szefa MF. Szef rządu stwierdził wówczas, że jeśli PiS chce odwołania kogoś z rządu, to znaczy, że ten ktoś jest bardzo dobrym ministrem.

Tusk ocenił, że Domańskiemu „udaje się, balansując na pewnych ryzykach, utrzymywać w ramach bezpieczeństwa państwo polskie i stan finansów i równocześnie wydawać dużo pieniędzy tam, gdzie to jest potrzebne”.

Mówiąc o zadłużeniu Polski – co zarzucał Domańskiemu PiS – Tusk zapewnił, że nie ma powodów do paniki i zwrócił uwagę, że inne duże europejskie gospodarki mają je na wyższym poziomie niż nasz kraj.