Premier Donald Tusk (L) i premier Republiki Indii Narendra Modi (P) podczas wizyty premiera Modiego w Polsce w sierpniu 2024 r.
Premier Tusk i wicepremier Domański mają przebywać w Indiach do 23 października. Celem wizyty jest m.in. promocja polskiej gospodarki, ale przede wszystkim wsparcie polskiego biznesu w nawiązaniu kontaktów, które mogą przełożyć się na konkretne kontrakty i inwestycje.
Grunt pod plany ekspansji gospodarczej unijnego biznesu w Indiach kładzie umowa o wolnym handlu (FTA), jaką Unii Europejskiej udało się wynegocjować z czwartą gospodarką świata w styczniu 2026 r. Umowa zakłada eliminację lub obniżenie ceł na ok. 97 proc. eksportu towarów z UE do Indii oraz na ponad 96 proc. towarów z Indii do UE. Europejskim eksporterom pozwoli zaoszczędzić do 4 mld euro rocznie i podwoić eksport do Indii do 2032 r. Eksperci podkreślają jednak, że powodzenie polskiej misji gospodarczej zależy od zrozumienia lokalnego rynku i znalezienia odpowiednich partnerów.
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Misja gospodarcza z udziałem polskich przedsiębiorstw zakłada, że 22 i 23 października w Nowym Delhi i Bangalore odbędą się dwa fora biznesowe z udziałem polskich i indyjskich przedsiębiorców. W obu wydarzeniach również ma uczestniczyć premier Donald Tusk. Organizatorzy, inicjatywa Team Poland, chwalą się, że dokonano już 100 rejestracji na te fora biznesowe, z czego około 60-80 to firmy.
W Nowym Delhi rozmowy mają się skupić wokół technologii podwójnego zastosowania, sektorze rolno-spożywczym i technologiach dla rolnictwa, a także na farmacji i medycynie, technologiach przemysłowych oraz górnictwie. W Bangalore na pierwszy plan wysuną się technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) i przemysł kosmiczny.
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Podczas tych wydarzeń ma zostać formalnie zawartych kilka porozumień typu MoU (skrót z ang. Memorandum of Understanding). Nie są jeszcze równoznaczne z podpisaniem kontraktów handlowych, ale mogą otworzyć drogę do wspólnych przedsięwzięć. 22 października takie porozumienie podpiszą dwaj czołowi producenci pojazdów szynowych - polska firma Pesa i indyjski Jupiter Wagons.
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