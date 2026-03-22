28 min. 44 sek.

Polska przegapi swoją szansę? Umowa UE-Indie

Unia Europejska i Indie sfinalizowały historyczną umowę o wolnym handlu. To porozumienie może zmienić globalny układ sił, otwierając nowe możliwości dla biznesu – także dla polskich firm.

Jeszcze kilka lat temu negocjacje między Unią Europejską a Indiami wydawały się utknąć w martwym punkcie. Dziś wracają ze zdwojoną siłą, a wszystko przez zmieniającą się sytuację geopolityczną, napięcia handlowe i rosnącą rolę Indii w światowej gospodarce. Eksperci podkreślają, że to nie tylko umowa handlowa, ale strategiczne partnerstwo, które może zadecydować o przyszłości globalnych łańcuchów dostaw.

UE i Indie zawierają „małżeństwo z rozsądku”

Po niemal 20 latach negocjacji Unia Europejska i Indie zdecydowały się sfinalizować umowę o wolnym handlu. Jak podkreśla dr Judyta Latymowicz, obie strony potrzebowały tego porozumienia w równym stopniu. Unia Europejska szuka stabilnych partnerów o podobnych wartościach, a Indie chcą stać się alternatywą dla Chin jako globalne centrum produkcyjne. Kluczowe są tu technologie, kapitał i dostęp do nowych rynków.

Koniec wysokich ceł i otwarcie rynku indyjskiego

Jednym z głównych elementów umowy będzie redukcja ceł, które w Indiach należą do najwyższych na świecie. To ma znacząco przyspieszyć wymianę handlową między partnerami. Jednak – jak zaznacza ekspertka – cła to tylko część problemu. Indie pozostają rynkiem trudnym, złożonym regulacyjnie i wymagającym znajomości lokalnych realiów. Aby odnieść sukces, firmy muszą budować relacje, współpracować z lokalnymi partnerami i dostosowywać strategie do dynamicznie zmieniających się warunków.