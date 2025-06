Dodajmy do tego jeszcze jeden punkt zapalny: Rosję. Indie, choć oficjalnie neutralne, stały się jednym z największych importerów rosyjskiej ropy. Dla niektórych europejskich stolic — w tym Warszawy — to trudne do przełknięcia. Ale Bruksela zdaje się przyjmować pragmatyzm jako metodę działania.

Szansa, którą trudno przecenić

Potencjalne korzyści są jednak ogromne. Dla Unii to nie tylko dostęp do największego rosnącego rynku świata , ale też impuls do odbudowy konkurencyjności firm europejskich i okazja do zwiększenia obecności w Azji.

Dla Indii to możliwość głębszego włączenia się w globalne łańcuchy wartości, pozyskania zielonych technologii i inwestycji, których potrzebują do modernizacji swojej gospodarki.

Oczywiście, wiele zależy od szczegółów. Bruksela chce wzmocnić ochronę inwestorów, uprościć procedury i zapewnić firmom UE szybsze rozstrzyganie sporów. Indie z kolei chcą, by spory rozstrzygano najpierw lokalnie. To potencjalna mina.

Indie zabiegają również o większy dostęp dla swoich specjalistów IT do europejskich rynków pracy. Choć polityka migracyjna należy do kompetencji państw członkowskich, możliwe są ograniczone otwarcia sektorowe.

Europa musi zaryzykować

Umowy handlowe UE — z Japonią, Wietnamem czy Koreą — przyniosły różne efekty. Część krajów boryka się z deficytami, ale zyskały też dostęp do nowych rynków i przewagi technologiczne. Dobrze skonstruowana umowa z Indiami może przynieść podobne, a nawet większe korzyści.