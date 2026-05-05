11 min. 51 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Sytuacja w Zatoce Perskiej gwałtownie się zaostrza. Stany Zjednoczone rozpoczęły operację eskortowania statków przez Cieśninę Ormuz, jednak już pierwszego dnia doszło do napięć z Iranem. Doniesienia o ostrzale i atakach na infrastrukturę energetyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zwiększyły niepewność na rynkach. Reakcja była natychmiastowa – cena ropy Brent wzrosła do około 115 dol. za baryłkę. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie pozostaje jednym z kluczowych czynników ryzyka dla globalnej gospodarki i inflacji.
Czytaj więcej
Państwowa agencja Fars poinformowała, że siły Iranu powstrzymały amerykański okręt wojenny przed wpłynięciem do cieśniny Ormuz. Zaprzecza temu jedn...
Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie do 2027 r. aż 90 mld euro, z czego 60 mld trafi na sektor obronny. To ogromna szansa dla polskich firm zbrojeniowych i przemysłowych. Już teraz aktywne są takie podmioty jak Grupa WB czy Ponar Wadowice. Eksperci podkreślają jednak, że aby w pełni wykorzystać potencjał zamówień, konieczne jest silniejsze wsparcie państwa oraz przyspieszenie współpracy z ukraińskimi partnerami.
Czytaj więcej
Z 90 mld euro pożyczki dla Kijowa, aż 60 mld ma być przeznaczonych na inwestycje w przemysł obronny i zakup uzbrojenia. Polskie firmy raczej nie bę...
Komisja Europejska rekomenduje wykluczenie technologii firm Huawei i ZTE z europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. To kolejny krok w kierunku ograniczania wpływów Chin w strategicznych sektorach gospodarki. Decyzja może pogłębić napięcia handlowe między UE a Pekinem, ale jednocześnie wpisuje się w szerszy trend wzmacniania bezpieczeństwa technologicznego i cyfrowego w Europie.
Czytaj więcej
W czasie wojny handlowej w Światowej Organizacji Handlu eskaluje dużo ważnych sporów, także z UE. Problem w tym, że wcześniej tę organizację celowo...
Choć kwiecień był dla warszawskiej giełdy udany, maj może przynieść większą zmienność. WIG i WIG20 zbliżają się do kluczowych poziomów technicznych, które mogą przesądzić o zmianie trendu. Analitycy wskazują na kilka czynników ryzyka: napięcia geopolityczne, możliwe korekty na Wall Street oraz słabszy złoty. Odpływ kapitału zagranicznego może szczególnie uderzyć w największe spółki notowane na GPW.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas