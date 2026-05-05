W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Eskalacja w Zatoce Perskiej podbija ceny ropy

Sytuacja w Zatoce Perskiej gwałtownie się zaostrza. Stany Zjednoczone rozpoczęły operację eskortowania statków przez Cieśninę Ormuz, jednak już pierwszego dnia doszło do napięć z Iranem. Doniesienia o ostrzale i atakach na infrastrukturę energetyczną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zwiększyły niepewność na rynkach. Reakcja była natychmiastowa – cena ropy Brent wzrosła do około 115 dol. za baryłkę. Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie pozostaje jednym z kluczowych czynników ryzyka dla globalnej gospodarki i inflacji.

Pożyczka dla Ukrainy szansą dla polskiego przemysłu

Unia Europejska planuje przekazać Ukrainie do 2027 r. aż 90 mld euro, z czego 60 mld trafi na sektor obronny. To ogromna szansa dla polskich firm zbrojeniowych i przemysłowych. Już teraz aktywne są takie podmioty jak Grupa WB czy Ponar Wadowice. Eksperci podkreślają jednak, że aby w pełni wykorzystać potencjał zamówień, konieczne jest silniejsze wsparcie państwa oraz przyspieszenie współpracy z ukraińskimi partnerami.

Bruksela zaostrza kurs wobec chińskich firm

Komisja Europejska rekomenduje wykluczenie technologii firm Huawei i ZTE z europejskiej infrastruktury telekomunikacyjnej. To kolejny krok w kierunku ograniczania wpływów Chin w strategicznych sektorach gospodarki. Decyzja może pogłębić napięcia handlowe między UE a Pekinem, ale jednocześnie wpisuje się w szerszy trend wzmacniania bezpieczeństwa technologicznego i cyfrowego w Europie.

Polskie indeksy pod presją

Choć kwiecień był dla warszawskiej giełdy udany, maj może przynieść większą zmienność. WIG i WIG20 zbliżają się do kluczowych poziomów technicznych, które mogą przesądzić o zmianie trendu. Analitycy wskazują na kilka czynników ryzyka: napięcia geopolityczne, możliwe korekty na Wall Street oraz słabszy złoty. Odpływ kapitału zagranicznego może szczególnie uderzyć w największe spółki notowane na GPW.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.