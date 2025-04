UE zaskarżyła te przepisy w WTO jako niezgodnie z układem WTO ws. ochrony praw własności intelektualnej (TRIPS). I tu sprawy się nieco komplikują, bo choć panel WTO w pierwszej instancji przyznał UE rację w kilku mniej istotnych wątkach, w najważniejszym uznał, że UE nie udowodniła, że układ TRIPS zakazuje praktyk stosowanych przez Chiny. Dlatego UE złożyła odwołanie i chce arbitrażu. I tu jest kolejna komplikacja, bo problem ze sporami w WTO jest głębszy niż samo rozstrzyganie, kto ma rację w sprawie ceł na „elektryki” czy własności intelektualnej.

Amerykanie chcieli zatopić apelacje w WTO

System rozstrzygania sporów w WTO nie funkcjonuje prawidłowo, bo Amerykanie zaczęli go blokować jeszcze za prezydentury Obamy. Ciała odwoławcze zaczęły według USA działać zbyt ekspansywnie i doszukiwać się spełnienia warunków, które w tych umowach nie były ustanowione. Dlatego postanowili ten system zatopić i przestali się zgadzać na wyznaczenie arbitrów – mówi „Rzeczpospolitej” rozmówca z Komisji Europejskiej.

Czy skutecznie? Wygląda, że tak, bo w WTO brakuje ludzi do rozstrzygania apelacji. Ostatnio Kolumbia w imieniu 130 członków tej organizacji po raz 86. przedstawiła propozycję obsadzenia wakatów w Organie Apelacyjnym, bo dziś mówi się o „apelacjach w próżnię”. By temu zapobiec, UE oraz 54 kraje spośród 164 członków WTO zawarły w 2020 r. wielostronny tymczasowy układ ws. odwołań w arbitrażu WTO (MPIA). W razie sporu między dwoma członkami układu MPIA mogą odwołać się do tego panelu, którego orzeczenia traktowane są jako wiążące.

Tymczasem decyzje WTO są potrzebne do… nakładania ceł, bez decyzji WTO nie nikt nie może legalnie nałożyć karnych ceł na inny kraj. – Celem sporów w WTO było przede wszystkim wymuszenie na państwie przegrywającym spór usunięcia przepisów niezgodnych z WTO. W razie odmowy strona, która wygrała spór, mogła wprowadzić retorsje – wyjaśnia Włostowski.

Trump swoją wojną celną złamał te zasady: wprowadził cła karne bez wcześniejszych orzeczeń WTO. Inna sprawa, że czasem kraje, które przegrywają spór w WTO, w sprawach ważnych politycznie wolą retorsje ze strony partnerów handlowych niż dostosowanie się do orzeczenia WTO. Przykładem jest spór o GMO. EE przegrała procesy w sprawie importowania wołowiny z hormonami wzrostu czy importu żywności GMO, ale utrzymała status quo, de facto godząc się na retorsje.