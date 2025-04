Decydujący okazał się wtorkowy wieczór. Tego dnia prezydent siadł przed telewizorem, aby obejrzeć show konserwatywnego komentatora Seana Hannity’ego. Wzięli w nim udział czołowi kongresmeni z Partii Republikańskiej: lider republikańskiej większości w senacie John Thune, senator z Teksasu Ted Cruz, jego koledzy z wyższej izby Kongresu John Kennedy i Lindsey Graham, Tim Scott, Katie Boyd Britt, Tom Cotton i Markwayne Mullin. Wszyscy wiedzieli, że występują przed prezydentem. I wypowiadali się jednoznacznie: Biały Dom wywołał burzę o trudnych do przewidzenia skutkach.

Zdaniem „Washington Post” chwilę później Cruz zadzwonił bezpośrednio do prezydenta i przedstawił mu dwa scenariusze wydarzeń. Albo wykorzysta obecną sytuację do wynegocjowania z partnerami handlowymi Ameryki niższych ceł i lepszych warunków handlu, albo utrzyma świeżo wprowadzone stawki, prowadząc Amerykę do katastrofy.

Trumpa najmocniej zaniepokoiła obawa, że Ameryka wpadnie w pętlę zadłużenia

To nie był jedyny głos o tym, że sprawy wymykają się spod kontroli, który dotarł do prezydenta. Obejrzał też wywiad w Fox News z prezesem największego banku Ameryki JPMorgan Chase Jamiem Dimonem, który w sposób spokojny, ale jednoznaczny ostrzegł, że Stany idą ku recesji.

Być może to jednak niespodziewany wzrost (do ok. 4,3 proc.) rentowności amerykańskich obligacji najbardziej zaniepokoił Trumpa. Prezydent mógł odnieść wrażenie, że jeśli szybko nie uspokoi sytuacji, Ameryka wpadnie w pętle zadłużenia. Chiny, które posiadają amerykańskie obligacje o wartości ok. 800 mld dol. (kupowały je głównie, aby utrzymać niski kurs juana i zachować konkurencyjność swojego eksportu), mogłyby doprowadzić do upadku dolara, jeśli zaczęłyby działać w porozumieniu z innymi wielkimi wierzycielami USA, jak Japonia czy Korea Południowa (Xi Jinping planował wyjazd do obu krajów).