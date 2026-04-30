Z okazji Dnia Ziemi spółka ponownie zaangażowała się w działania na rzecz środowiska i społeczności. Do działań włączyło się 22 wolontariuszy, którzy zagospodarowali zieloną przestrzeń przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz przy Centrum Organizacji Pozarządowych w Niepołomicach, przywracając im funkcje rekreacyjne i przyrodnicze.

Nowy zielony teren w mieście

Dla Coca-Cola HBC odpowiedzialność środowiskowa łączy się z działaniem lokalnym – tam, gdzie firma ma zakłady produkcyjne i gdzie mieszkają pracownicy oraz ich rodziny. To podejście jest zgodne z zobowiązaniami firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach programu Mission Refresh, które obejmują bycie „dobrym sąsiadem” oraz budowanie silnych społeczności.

Jedną z kluczowych lokalizacji firmy w Polsce jest fabryka w Staniątkach k. Niepołomic, działająca od blisko 33 lat. Z okazji Dnia Ziemi, we współpracy z Fundacją Lepsze Niepołomice, Coca-Cola HBC Polska zrealizowała rewitalizację terenu zielonego przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół” oraz przy Centrum Organizacji Pozarządowych. Projekt objął m.in. nowe nasadzenia poprawiające estetykę i bioróżnorodność oraz rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Wolontariusze założyli mini ogrody deszczowe, które zatrzymają ponad 3 tysiące litrów wody przy 1 mm opadu, wspierając lokalną retencję.

– Dla nas bycie dobrym sąsiadem oznacza realne, lokalne zaangażowanie – tam, gdzie prowadzimy działalność i w społecznościach, w których na co dzień żyją nasi pracownicy oraz ich rodziny. Rewitalizacja terenu przy „Sokole” oraz przy Centrum Organizacji Pozarządowych w Niepołomicach to przykład działań, które łączą troskę o środowisko z realnymi korzyściami dla mieszkańców. W Dniu Ziemi szczególnie podkreślamy, że zrównoważony rozwój zaczyna się lokalnie – Maciej Dziedzic, Plant Manager of Coca-Cola HBC w Staniątkach k. Niepołomic.

Sąsiedzkie partnerstwa dla wspólnych korzyści

Projekt w Niepołomicach to już kolejna wspólna realizacja Coca-Cola HBC Polska oraz Fundacji Lepsze Niepołomice, która od lat działa na rzecz rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców.

– Cieszymy się, że wspólnie z Coca-Cola HBC Polska zrealizowaliśmy projekt, który realnie poprawi przestrzeń publiczną w Niepołomicach. Takie partnerstwa pokazują, że biznes i organizacje społeczne mogą razem działać na rzecz środowiska i lokalnej społeczności, tworząc przyjazne i funkcjonalne miejsca – podkreśla Paweł Pawłowski, prezes Fundacji Lepsze Niepołomice.

Społeczności w centrum uwagi już kolejny raz

Coca-Cola HBC Polska kontynuuje działania na rzecz środowiska i społeczności w regionach, w których jest obecna. W Puszczy Niepołomickiej, we współpracy z Domem Kultury Siedlisko, odbyły się kolejne edycje akcji „Każda kropla ma znaczenie”. Podczas warsztatów w terenie dzieci i młodzież uczyły się oszczędzania wody, czym jest retencja i jak wykorzystywać deszczówkę. Wolontariusze firmy, wspólnie z Nadleśnictwem Niepołomice, włączyli się też w sprzątanie Puszczy Niepołomickiej – z udziałem szkół i lokalnych podmiotów zebrano ok. 200 kg odpadów.

Działania wolontariackie objęły także inne regiony. W Tyliczu, z okazji Dnia Sprzątania Świata, zarybiono rzekę Muszynkę – do wody trafiło ok. 3 tysiące ryb, a okolice zakładu uporządkowano wspólnie z pracownikami, lokalnymi wędkarzami i dziećmi. Odbyły się również warsztaty o oszczędzaniu wody oraz wolontariat kompetencyjny w ramach programu #YouthEmpowered, dzięki któremu uczniowie szkół ponadpodstawowych poznali realia pracy w zakładzie i porozmawiali z pracownikami o rozwoju zawodowym. To program realizowany od lat, wspierający młodych ludzi w rozwoju kompetencji m.in. poprzez praktyki we wszystkich zakładach Coca-Cola w Polsce.

Mission Refresh – długofalowe zobowiązania na przyszłość

Inicjatywy realizowane lokalnie są częścią strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Coca-Cola HBC oraz zobowiązania do bycia „sąsiadem pierwszego wyboru”. Na bazie istotnych postępów strategii Mission 2025 firma uruchomiła Mission Refresh – kolejny etap wyznaczający kierunek działań na nadchodzące lata.

Zaktualizowana strategia obejmuje cztery kluczowe zobowiązania: klimat (osiągnięcie neutralności emisyjnej netto do 2040 roku), wodę (odtwarzanie zasobów wodnych), bioróżnorodność (osiągnięcie pozytywnego wpływu netto na przyrodę) oraz społeczności (tworzenie wartości dla lokalnych społeczności i rozwój kompetencji). Koncentruje się na realizacji jasno określonych i mierzalnych założeń, które pozwalają monitorować postępy i zapewniają transparentność działań. Firma kontynuuje także coroczne raportowanie wyników, zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami.

