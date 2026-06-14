Według wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa Stany Zjednoczone miały podpisać porozumienie z Iranem w niedzielę. Teraz Trump powiedział, że dojdzie do tego w ciągu najbliższych kilku godzin.

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Z doniesień medialnych wynikało, że przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Iranu oraz mediatorzy z Pakistanu i Kataru podczas zdalnego spotkania organizowanego za pośrednictwem łącz wideo podpiszą elektronicznie warunki porozumienia (memorandum of understanding). Oznaczać ma to przedłużenie zawieszenia broni o 60 dni, otwarcie cieśniny Ormuz oraz rozpoczęcie rozmów na temat irańskiego programu jądrowego.

Wcześniej w niedzielę wysoki rangą irański urzędnik cytowany przez Agencję Reutera przekazał, że ostateczna wersja memorandum negocjowanego między Teheranem a Stanami Zjednoczonymi przewiduje otwarcie cieśniny Ormuz, częściowe zniesienie amerykańskich sankcji oraz odmrożenie miliardów dolarów irańskich aktywów.

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Donald Trump: Dlaczego Bibi musiał przeprowadzić ten cholerny atak? Byłem wkurzony

Cytowany przez Fox News Donald Trump powiedział także, że zwróci się do Iranu, by nie odpowiadał na izraelski atak wymierzony w Hezbollah. W niedzielę rano wspierana przez Iran organizacja wystrzeliła drony w kierunku Izraela, na co tamtejsza armia odpowiedziała ostrzałem centrum dowodzenia Hezbollahu w południowym Bejrucie.

Portal Axios podaje, że Trump udzielił premierowi Izraela Beniaminowi Netanjahu reprymendy za ataki na Bejrut. – Dlaczego Bibi musiał przeprowadzić ten cholerny atak? Byłem strasznie wkurzony i okazałem to. On nie ma żadnego (...) osądu. Dałem mu to znać – powiedział prezydent USA.

Prezydent USA: Moje porozumienie z Iranem to mur przed bronią jądrową

W piątek przedstawiciel administracji amerykańskiej poinformował, że negocjowane porozumienie opiera się na czterech głównych filarach: otwarciu cieśniny Ormuz i zakończeniu blokady, demontażu irańskiego programu nuklearnego wraz z przekazaniem stronie amerykańskiej wzbogaconego materiału, ustanowieniu trwałego pokoju regionalnego oraz stworzeniu systemu inspekcji umożliwiającego weryfikację realizacji zobowiązań.

Jednym z najważniejszych elementów porozumienia miało być też czasowe zniesienie wszystkich amerykańskich sankcji dotyczących eksportu irańskiej ropy naftowej. Według źródeł Reutersa Waszyngton miałby także powstrzymać się od nakładania nowych sankcji do czasu wypracowania kompleksowego porozumienia pokojowego. Stany Zjednoczone miały zgodzić się również na odblokowanie około 25 mld dol. zamrożonych irańskich funduszy, które miałyby zostać udostępnione m.in. poprzez bezpośrednie transfery finansowe, współpracę z państwami regionu oraz specjalne linie kredytowe.

W sobotę wieczorem amerykański przywódca za pośrednictwem należącej do siebie platformy społecznościowej Truth Social po raz kolejny zabrał głos na temat negocjacji z Teheranem. Donald Trump skrytykował międzynarodowe porozumienie nuklearne z Iranem (JCPOA), zawarte w 2018 r. m.in. przez Stany Zjednoczone w czasach prezydentury Baracka Obamy. Ocenił, że dla Teheranu była to „łatwa, piękna, prosta droga do broni jądrowej, którą Iran miałby już sześć lat temu i której użyłby na długo przed dniem dzisiejszym”.

„Moje porozumienie z Iranem jest tego dokładnym przeciwieństwem – to mur przed bronią jądrową. Oni (Irańczycy – red.) nie chcą już mieć broni atomowej i nie wejdą w jej posiadanie, ani poprzez zakup, ani poprzez własne opracowanie, ani w żaden inny sposób” – zaznaczał w sobotę Trump. „Podpisanie porozumienia zaplanowane jest na jutro (14 czerwca – red.), a bezpośrednio po jego podpisaniu cieśnina Ormuz zostanie otwarta dla wszystkich. Nasze stosunki z Iranem są zupełnie inne i lepsze niż w czasach poprzednich administracji” – zauważył prezydent USA.

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We wpisie Trump odniósł się też do sprawy pieniędzy. Wcześniej agencja Reutera informowała, że choć polityczne porozumienie na linii USA–Iran zostało wypracowane, to nierozwiązana pozostaje kwestia uwolnienia miliardów dolarów ze sprzedaży irańskiej ropy, zamrożonych w zagranicznych bankach. Według agencji, irańskie władze chciały, by do Teheranu wróciło 6-12 mld dol. z zamrożonych funduszy, zaś Waszyngton miał zgadzać się tylko na stopniowe uwalnianie środków na pomoc humanitarną i odmawiać zwrotu pieniędzy Iranowi.

Wymiana ognia między Izraelem, USA a Iranem Foto: PAP

W sobotę Donald Trump napisał, że „w odróżnieniu od setek miliardów dolarów wypłaconych im (Iranowi – red.), w tym 1,7 mld dol. w gotówce, żadne pieniądze nie zmienią właściciela”. Prezydent USA dodał, że „w stosownym czasie, gdy wszystko się uspokoi”, Amerykanie wejdą i przejmą irański „nuklearny pył”, czyli wzbogacony uran, który, według Trumpa, po amerykańskich bombardowaniach ośrodków jądrowych znajduje się głęboko pod skałami. Według deklaracji Trumpa, uran ten ma zostać wydobyty, a następnie zniszczony, „na terenie Iranu lub w USA”.

„Z niecierpliwością oczekujemy współpracy z Iranem i całym Bliskim Wschodem w długiej perspektywie” – zadeklarował prezydent Stanów Zjednoczonych. Wyraził nadzieję, że proces wdrażania porozumienia zostanie zakończony szybko i z powodzeniem. „Jeśli tak się nie stanie, mamy ostateczną alternatywę, której, miejmy nadzieję, nigdy więcej nie trzeba będzie używać!” – zakończył.

Wojna USA i Izraela z Iranem

USA i Izrael rozpoczęły atak na Iran 28 lutego. W odwecie Teheran zarządził blokadę cieśniny Ormuz, na co w kwietniu Stany Zjednoczone odpowiedziały blokadą irańskich portów. Przed wybuchem wojny przez cieśninę Ormuz przechodziło do 150 statków dziennie. Szlakiem tym przewożono ok. 20 proc. światowej ropy oraz gazu LNG.

Konsekwencją blokady cieśniny Ormuz jest wzrost cen ropy, który przełożył się na wzrost cen paliw na stacjach benzynowych.