Finansowa bańka AI. Inwestorzy znów mogli ulec zbiorowej fascynacji

Każda epoka miała swoją finansową gorączkę: tulipany, koleje, internet i nieruchomości. Dziś rolę obiektu zbiorowej fascynacji przejęła sztuczna inteligencja. Pytanie brzmi nie, czy AI zmieni świat, ale czy inwestorzy nie uwierzyli w tę obietnicę zbyt mocno.

Zdaniem części ekspertów sektor sztucznej inteligencji znajduje się w bańce siedemnastokrotnie większej niż boom dot-comów i czterokrotnie większej niż globalny rynek nieruchomości przed krachem w 2008 r. – Kiedy ta bańka pęknie, skutki będą naprawdę poważne – i to nie tylko dla branży AI. Pociągnie to w dół resztę gospodarki – ostrzega Jerry Kaplan, jeden z pionierów AI w Dolinie Krzemowej

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