W pana biurze senatorskim, mimo że jest zlokalizowane tuż przy Sejmie, panuje cisza i spokój. Nie przypomina to pewnie atmosfery w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów pana urzędowania?

Nie do końca się zgadzam, że panuje u mnie cisza i spokój. Dzisiaj miałem jedno duże spotkanie na temat praw Białorusinów w Polsce, byłem w Senacie na konferencji na temat Women on Boards. Zatem sprawy się toczą, mimo że dzień jest pozaparlamentarny. Ale oczywiście to jest inny rytm niż w ministerstwie.