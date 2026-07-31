Adam Bodnar: Brakowało racjonalnego spojrzenia na to, co udało się zrobić
Od pierwszego dnia urzędowania jako minister czułem presję, żeby działać szybciej – już, teraz, natychmiast, itd. Było ciągłe obywatelskie niezadowolenie, a brakowało racjonalnego spojrzenia na to, co udało się zrobić – mówi Adam Bodnar, senator, były minister sprawiedliwości i rzecznik praw obywatelskich.
W pana biurze senatorskim, mimo że jest zlokalizowane tuż przy Sejmie, panuje cisza i spokój. Nie przypomina to pewnie atmosfery w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów pana urzędowania?
Nie do końca się zgadzam, że panuje u mnie cisza i spokój. Dzisiaj miałem jedno duże spotkanie na temat praw Białorusinów w Polsce, byłem w Senacie na konferencji na temat Women on Boards. Zatem sprawy się toczą, mimo że dzień jest pozaparlamentarny. Ale oczywiście to jest inny rytm niż w ministerstwie.
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