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Adam Bodnar: Brakowało racjonalnego spojrzenia na to, co udało się zrobić

Od pierwszego dnia urzędowania jako minister czułem presję, żeby działać szybciej – już, teraz, natychmiast, itd. Było ciągłe obywatelskie niezadowolenie, a brakowało racjonalnego spojrzenia na to, co udało się zrobić – mówi Adam Bodnar, senator, były minister sprawiedliwości i rzecznik praw obywatelskich.

Publikacja: 31.07.2026 12:04

Adam Bodnar: Brakowało racjonalnego spojrzenia na to, co udało się zrobić

Foto: rp.pl

Eliza Olczyk

W pana biurze senatorskim, mimo że jest zlokalizowane tuż przy Sejmie, panuje cisza i spokój. Nie przypomina to pewnie atmosfery w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów pana urzędowania?

Nie do końca się zgadzam, że panuje u mnie cisza i spokój. Dzisiaj miałem jedno duże spotkanie na temat praw Białorusinów w Polsce, byłem w Senacie na konferencji na temat Women on Boards. Zatem sprawy się toczą, mimo że dzień jest pozaparlamentarny. Ale oczywiście to jest inny rytm niż w ministerstwie.

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