Z tego artykułu dowiesz się: Kto przejmie Żabkę.

Czy marka Żabka zostanie.

Jaką cenę oferują Kanadyjczycy.

Czy warto sprzedać akcje w wezwaniu.

Aż o 9 proc. do 31,9 zł drożały dziś przed południem na giełdzie akcje Żabki w reakcji na zapowiedź przejęcia polskiej sieci przez Alimentation Couche-Tard, czyli kanadyjską grupę będącą właścicielem stacji benzynowych Circle K. Kurs rynkowy już niemal zrównał się z ceną proponowaną przez Kanadyjczyków. Ma wynieść w wezwaniu 32 zł za akcję. To daje wycenę całej Żabki na 32,6 mld zł, czyli równowartość 8,6 mld USD.

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Jakie są warunki przejęcia Żabki

W ostatnich tygodniach o Żabce było głośno w kontekście planowanego przejęcia polskiej sieci przez japońskiego właściciela 7-Elven. Jednak do transakcji nie doszło. Japończycy poinformowali o tym w sobotę. Tymczasem już dziś rano na rynek trafiła informacja o ustaleniu warunków przejęcia z Kanadyjczykami. Sprawa wydaje się przesądzona, bo nowy inwestor ma poparcie zarządu Żabki i deklarację sprzedaży akcji, które dają mu pakiet większościowy.

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Do sprzedaży akcji Kanadyjczykom zobowiązali się: Heket Topco (CVC) i PG Investment Company, mające pakiety stanowiące 37,6 proc. i 10,01 proc., a także Tomasz Suchański, Tomasz Blicharski, Adam Manikowski, Jolanta Bańczerowska, Anna Grabowska, Marta Wrochna-Łastowska oraz Wojciech Krok (prawie 9,61 proc.).

- Rozpoczęcie wezwania planowane jest na sierpień, a my otrzymaliśmy już nieodwołalne zobowiązania od CVC, Partners Group oraz kluczowych menedżerów Żabki, reprezentujących około 57 proc. akcji. Oznacza to, że po sfinalizowaniu transakcji przejmujemy kontrolę nad spółką - powiedział podczas wideokonferencji Alex Miller, prezes Alimentation Couche-Tard. Zamknięcie transakcji przewidziane jest na IV kwartał 2026 r. Jeśli wezwanie się powiedzie, Żabka zniknie z giełdy po dwóch latach od debiutu. Odbył się jesienią 2024 r., a poprzedziło go IPO po cenie wynoszącej 21,5 zł.

- Z krótkoterminowej perspektywy cena (w planowanym wezwaniu -red.) jest atrakcyjna do sprzedaży, blisko 50 proc. powyżej ceny z IPO – ocenia Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI.

- To jest cena z premią, ale oczywiście decyzja jest po stronie akcjonariuszy – powiedział z kolei szef ACT, zapytany podczas konferencji o cenę.

Dlaczego ACT kupuje Żabkę

Alimentation Couche-Tard to właściciel sieci stacji benzynowych Circle K, a także sklepów Couche-Tard w Kanadzie i Ingo w Skandynawii.

- To będzie największe przejęcie w historii Couche-Tard. Istotnie przyspieszy realizację strategii „core + more” poprzez pozyskanie unikalnej platformy convenience o znaczącym potencjale dalszego wzrostu, innowacji i tworzenia wartości. Oferujemy skalę, dźwignię i globalny model rozwoju - powiedział Miller. Kanadyjczycy liczą na duże efekty synergii. Widzą możliwości osiągnięcia synergii kosztowych i przychodowych rzędu 250 mln USD po trzech latach od zamknięcia transakcji. Mają one wynikać m.in. z łańcuchów dostaw.

Kanadyjczycy deklarują, że marka Żabka zostaje. Obie strony transakcji podkreślają, że to jedna z najsilniejszych polskich marek.

- Żabka będzie nadal działać niezależnie, bez zakłóceń w codziennej działalności, pod kierownictwem dotychczasowego zespołu zarządzającego, który wraz z nami ponownie inwestuje w firmę i pozostaje odpowiedzialny za realizację strategii oraz rozwój Żabki. Głęboko szanujemy fachową wiedzę, innowacyjność i zorientowanie na klienta zespołu Żabki oraz jej franczyzobiorców – powiedział szef ACT.

Żabka została założona przez Mariusza Świtalskiego. Ma obecnie ponad 13 tys. franczyzowych sklepów. W I półroczu otworzyła 778 nowych placówek, a w całym roku planuje otwarcie ponad 1300 lokalizacji. Rozwija się nie tylko w Polsce, ale też w Rumunii. Na razie koncentruje się na tych rynkach.

Podczas dzisiejszej konferencji padło pytanie o to czy w planach jest otwieranie Żabek przy stacjach Circle K. Kanadyjczycy na razie jednak nie chcą ujawniać szczegółowych planów rozwojowych. Najpierw chcą sfinalizować transakcję. Zamierząją ją sfinansować długiem, gwarantowanym przez JP Morgan, przy udziale National Bank of Canada Capital Markets oraz The Bank of Nova Scotia.