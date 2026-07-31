Mężczyzna został zatrzymany w środę na terenie województwa wielkopolskiego, skąd przewieziono go do Prokuratury Rejonowej w Wieliczce, gdzie postawiono mu zarzuty.

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Jak poinformował w piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Tomasz Waszczuk, podejrzany częściowo przyznał się do zarzuconych mu czynów. Prokurator zastosował wobec niego dozór policji połączony z zakazem zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi oraz 10 tys. zł poręczenia majątkowego. Podejrzanego o ksenofobiczną napaść grozi do trzech lat więzienia.

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Do zdarzenia upublicznionego na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych doszło w ubiegły piątek na budowie hali pod Skawiną. Na nagraniu widać, jak przełożony w kasku budowlanym i kamizelce ochronnej wulgarnymi słowami wyzywa pracowników z Ukrainy, a na koniec filmu podchodzi do nagrywającego i usiłuje odebrać mu telefon.

Dzień po zdarzeniu dwaj ukraińscy pracownicy pojawili się w komisariacie w Skawinie, gdzie złożyli zawiadomienie dotyczące gróźb karalnych.

W związku z incydentem firma Grupa Stadnicki, dla której pracował agresor, wydała oświadczenie. Poinformowała w nim, że agresor nie pracuje już w tej firmie i wyraziła „głębokie ubolewanie, że doszło do tak drastycznego zdarzenia”.