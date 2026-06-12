Rząd rosyjski skreślił Międzynarodowy Salon Lotnictwa i Kosmonautyki (MAKS) z listy imprez targowych i wystawienniczych zaplanowanych na 2026 r. Odpowiednie zarządzenie opublikowano na oficjalnym portalu informacyjnym, pisze „The Moscow Times”. Wydarzenie, tradycyjnie odbywające się na lotnisku im. Gromowa w Żukowskim pod Moskwą, zostało przełożone na 2027 r. Na ten sam rok przełożono również wystawę Hydroawiasalon. Powody decyzji nie zostały określone w dokumencie.

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Zagrożenie terrorystyczne czy dziura w budżecie Kremla?

MAKS odbywa się co dwa lata od 1993 r.; ostatnia wystawa stacjonarna miała miejsce w 2021 r. – czyli roku przed agresją Putina na Ukrainę, która skutkuje wojną trwającą piąty rok i coraz większymi zniszczeniami nie tylko na Ukrainie, ale i w samej Rosji.

W latach 2024–2025 wydarzenie odbywało się online: wystawy i programy demonstracyjne prezentowano w formie filmów na oficjalnej stronie internetowej. W lipcu 2025 r. premier Michaił Miszustin podpisał rozporządzenie o powrocie do fizycznej formuły i organizacji pokazów lotniczych MAKS w latach 2026 i 2027.

Teraz odwołanie pokazów lotniczych MAKS jest jednym z wielu wydarzeń publicznych odwołanych w Rosji przez Kreml, po tym, jak celne ataki ukraińskich dronów niemal codziennie niszczą obiekty przemysłowe, paraliżują lotniska, ruch drogowy i kolejowy. Wcześniej, po raz pierwszy od 23 lat, Moskwa odwołała koncert na Placu Czerwonym z okazji Dnia Rosji (12 czerwca): został on przeniesiony na wschód od stolicy, a lista wykonawców została znacznie obcięta.

Ministerstwo Obrony Rosji przypisało to „bieżącej sytuacji operacyjnej”, a Kreml – „zagrożeniu terrorystycznemu” ze strony Ukrainy. Jednak wielu obserwatorów zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o ukraińskie naloty, ale też o gigantyczną dziurę budżetową. W ciągu pięciu miesięcy przekroczyła ona 1,6 raza zaplanowany deficyt na cały 2026 r. Aby finansować wojnę, rząd tnie więc wydatki na każdym poziomie. Regiony Rosji nie mają na wypłaty socjalne i bieżącą działalność, a drogie kredyty jeszcze pogarszają sytuację na rosyjskiej prowincji.