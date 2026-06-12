Rosyjski zespół akrobacyjny „Rosyjscy Rycerze” (Russkije Witiazki) na myśliwcach obrony powietrznej Suchoj Su-35S podczas występów na pokazach lotniczych w ramach Międzynarodowego Salonu Lotniczo-Kosmicznego MAKS 2021 w Żukowskim pod Moskwą, Rosja, 24 lipca 2021 roku.
Rząd rosyjski skreślił Międzynarodowy Salon Lotnictwa i Kosmonautyki (MAKS) z listy imprez targowych i wystawienniczych zaplanowanych na 2026 r. Odpowiednie zarządzenie opublikowano na oficjalnym portalu informacyjnym, pisze „The Moscow Times”. Wydarzenie, tradycyjnie odbywające się na lotnisku im. Gromowa w Żukowskim pod Moskwą, zostało przełożone na 2027 r. Na ten sam rok przełożono również wystawę Hydroawiasalon. Powody decyzji nie zostały określone w dokumencie.
MAKS odbywa się co dwa lata od 1993 r.; ostatnia wystawa stacjonarna miała miejsce w 2021 r. – czyli roku przed agresją Putina na Ukrainę, która skutkuje wojną trwającą piąty rok i coraz większymi zniszczeniami nie tylko na Ukrainie, ale i w samej Rosji.
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W latach 2024–2025 wydarzenie odbywało się online: wystawy i programy demonstracyjne prezentowano w formie filmów na oficjalnej stronie internetowej. W lipcu 2025 r. premier Michaił Miszustin podpisał rozporządzenie o powrocie do fizycznej formuły i organizacji pokazów lotniczych MAKS w latach 2026 i 2027.
Teraz odwołanie pokazów lotniczych MAKS jest jednym z wielu wydarzeń publicznych odwołanych w Rosji przez Kreml, po tym, jak celne ataki ukraińskich dronów niemal codziennie niszczą obiekty przemysłowe, paraliżują lotniska, ruch drogowy i kolejowy. Wcześniej, po raz pierwszy od 23 lat, Moskwa odwołała koncert na Placu Czerwonym z okazji Dnia Rosji (12 czerwca): został on przeniesiony na wschód od stolicy, a lista wykonawców została znacznie obcięta.
Ministerstwo Obrony Rosji przypisało to „bieżącej sytuacji operacyjnej”, a Kreml – „zagrożeniu terrorystycznemu” ze strony Ukrainy. Jednak wielu obserwatorów zwraca uwagę, że chodzi nie tylko o ukraińskie naloty, ale też o gigantyczną dziurę budżetową. W ciągu pięciu miesięcy przekroczyła ona 1,6 raza zaplanowany deficyt na cały 2026 r. Aby finansować wojnę, rząd tnie więc wydatki na każdym poziomie. Regiony Rosji nie mają na wypłaty socjalne i bieżącą działalność, a drogie kredyty jeszcze pogarszają sytuację na rosyjskiej prowincji.
MAKS miał być rosyjską wersją słynnego Międzynarodowego Salonu Aeronautyki i Kosmonautyki na lotnisku Bourget pod Paryżem. Ten największy lotniczy show na świecie w czerwcu 2025 r przyciągnął 2400 wystawców z 48 krajów.
MAKS ustanowił swoim dekretem prezydent Borys Jelcyn w 1993 r. Ostatni fizycznie przeprowadzony rosyjski salon z 2021 r miał 831 wystawców z 56 krajów. Wśród wystawców 538 to były firmy rosyjskie (dane organizatorów). Odwiedziło go 135 tysięcy zwiedzających (w rok przed pandemią - 2019 r było to blisko 600 tysięcy).
Krytycy zarzucali organizatorom złą organizację i drogie bilety wstępu dla ludności (1000 rubli w 2021 r). Po agresji Rosji na Ukrainę, zachodni wystawcy wycofali się z udziału w MAKS. Rosjanie przeszli na formułę on-line.
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