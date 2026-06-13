Obchodzony 12 czerwca Dzień Rosji jest najważniejszym świętem państwowym w kraju zarządzanym przez Władimira Putina. Na początku nawiązywał do przyjętej w 1990 roku deklaracji o suwerenności państwowej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej i miał zupełnie inną konotację. Za rządów Borisa Jelcyna ten dzień jednoznacznie kojarzył się z upadkiem dawnego imperium (i miał inną nazwę), ale od ponad dekady jednoznacznie symbolizuje dążenie Rosji Putina do odbudowy dawnej potęgi. I gdyby Putin zatrzymał się na aneksji Krymu, co wywindowało poparcie dla niego w Rosji do bezprecedensowego poziomu, to mógłby przekazać władzę sterowanej marionetce i dzisiaj beztrosko spoczywać na laurach, siedząc w pierwszym rzędzie na koncercie z okazji Dnia Rosji na Placu Czerwonym.

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Putin wybrał inną drogę. Co roku przekonuje rodaków, że jego „osaczony przez wrogów” kraj „będzie walczyć do zwycięstwa”. Nie chce zmierzyć się z rzeczywistością, w której bilans prowadzonej przez niego piąty rok z rzędu wielkiej wojny z Ukrainą jest katastrofalny dla Rosji. A strach przed ukraińskimi dronami jest tak wielki, że po raz pierwszy od 2003 r. odwołano uroczystości na Placu Czerwonym.

Władimir Putin rozpoczął wojnę z Ukrainą, ale stracił Europę

Przed wybuchem wojny w 2022 r. Putin obiecał Rosjanom zatrzymanie poszerzenia NATO na wschód. Sojusz zaś poszerzył się o Szwecję i Finlandię, a wspierana przez Zachód armia ukraińska (która w 2014 r. była w opłakanym stanie) stała się najpotężniejszą siłą militarną w Europie i obnażyła prawdziwe oblicze bezradnej, nieudolnej i dogłębnie skorumpowanej rosyjskiej maszyny wojennej. Wojna z Ukrainą była też gospodarczym strzałem w kolano dla Rosji. Utrata dostępu do rynku europejskiego (a przede wszystkim niemieckiego, holenderskiego i włoskiego) rocznie kosztuje Putina grubo ponad 100 mld euro. Nie do odrobienia są też dla Kremla stracone wpływy gospodarcze, polityczne i dyplomatyczne w krajach UE, uzależnionych wcześniej od dostaw surowców energetycznych i często lobujących za rosyjskimi interesami w Europie.

Liczący się niegdyś na globalnym rynku i wyceniany na setki miliardów dolarów Gazprom za rządów Putina spadł do poziomu niewielkiej regionalnej firmy, wartej dzisiaj mniej niż polski Orlen. Nie wspominając już o zapaści technologicznej (z powodu sankcji i braku dostępu do zachodnich rynków), którą odczuwa niemal każda rosyjska branża, od rolnictwa po przemysł kosmiczny. Ponad dekadę temu w Rosji zapowiadano załogowy lot na Księżyc do 2030 r.. Dzisiaj na Kremlu o tym już nawet nikt nie wspomina.

Tracąc Europę, Putin wpędził siebie do jednej klatki z chińskim tygrysem, z której w najlepszym wypadku Rosja wyjdzie mocno poturbowana. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek wyjdzie. Trudno „odbudowywać imperium” i jednocześnie być niemal w całkowitej gospodarczej zależności od innego, potężniejszego hegemona. Propaganda Kremla co prawda przekonuje, że chodzi o „strategiczne partnerstwo”, ale już nawet lojalni wobec Putina rosyjscy komentatorzy nie mają wątpliwości co do tego, kto w tym tandemie gra pierwsze skrzypce.

Sojusznicy Władimira Putina. Kto popiera Rosję w wojnie z Ukrainą?

Geopolityczną klęskę Rosji najlepiej obrazuje mapa świata. Moskwa straciła wpływy w Syrii, Wenezueli, kilku państwach afrykańskich i lada moment będzie musiała pożegnać się z Kubą. W czasie wojny z Ukrainą Putin stracił też Kaukaz Południowy, gdzie na dobre wkroczyły Turcja i Stany Zjednoczone. Rosja już nie ma dla państw tego regionu oferty. Ale nie tylko dla nich.

Wystraszona rosyjskim imperializmem Azja Centralna przyspieszyła w ostatnich latach trwające od dłuższego czasu zbliżenie z Chinami. Nawet Białoruś Łukaszenki najwyraźniej ma wątpliwości co do przyszłości Rosji i po cichu próbuje się zaprzyjaźnić z Trumpem. Putinowi pozostało więc liczyć na lojalność Korei Północnej. Tamtejsi wodzowie od dziesięcioleci również walczą z „wrogami” w swojej osaczonej twierdzy.