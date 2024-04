Ponad dwa wieki Rosja całkowicie panowała nad Południowym Kaukazem, ale to odchodzi w przeszłość.

Panowanie Rosji na Południowym Kaukazem to już przeszłość?

W regionie coraz silniej jest odczuwana obecność dwóch sąsiadujących z nim i wzajemnie skłóconych mocarstw regionalnych: Turcji i Iranu.

– O powstawaniu bloków (państw na Zakaukaziu) mówią już tak ze 20 lat. (…) I rysują je mniej więcej tak: z jednej strony Turcja, Azerbejdżan i czasami dołączają do nich Gruzję. Z drugiej – Rosja, Armenia, Iran. (…) Obecnie sytuację Rosji utrudnia to, że Iran jest jednym z kluczowych partnerów, a przez Azerbejdżan przechodzi korytarz transportowy, który nas z nim łączy – wyjaśnia rosyjski ekspert Nikołaj Siłajew, jakie podziały mogą pojawić się na południe od Kaukazu wraz z osłabianiem tam rosyjskiej obecności. Przy tym Armenia wymyka się im, wyślizgując się z rosyjskich objęć i pozostawiając Moskwę samą.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Walki o Czasiw Jar. Rosjanie próbują się przedrzeć na quadach Podczas walk w pobliżu miasta Czasiw Jar wojska rosyjskie korzystają z quadów - przekazał rzecznik lokalnych sił ukraińskich. Podkreślił, że dla Ukrainy sytuacja na obszarze działań jest trudna.

Wszyscy się zgadzają co do jednego: „ponad dwa wieki Rosja całkowicie panowała nad Południowym Kaukazem, ale to odchodzi w przeszłość. Teraz ten region to teren ostrej konkurencji, gdzie o wpływy walczy kilka państw”.

Spośród państw demokratycznych swoją obecność na Zakaukaziu zwiększają USA oraz Francja, choć te pierwsze niezbyt się o to starają. Mimo to rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych bije na alarm, że „USA chcą tam stworzyć przyczółek do ataku na Rosję, otwarcia drugiego frontu”.