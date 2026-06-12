W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

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Zwolnienia nabierają tempa. Coraz trudniej znaleźć nową pracę

Jak pisze Anita Błaszczak w „Rzeczpospolitej”, w pierwszych czterech miesiącach 2026 r. w urzędach pracy zarejestrowało się niemal 163 tys. osób zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawców. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. Rosnącą skalę redukcji zatrudnienia potwierdzają firmy HR. Dane LHH pokazują, że liczba osób objętych programami wsparcia dla zwalnianych pracowników była w pierwszych pięciu miesiącach roku o 12 proc. wyższa niż w rekordowym 2025 r.. Eksperci wskazują na kilka przyczyn: wysokie koszty prowadzenia działalności, słabszą koniunkturę gospodarczą, automatyzację procesów oraz coraz szersze wykorzystanie sztucznej inteligencji. Wydłuża się również czas poszukiwania nowego zatrudnienia. Specjaliści szukają pracy średnio pół roku, a menedżerowie nawet rok.

Trump zmienia kurs. Rośnie szansa na porozumienie z Iranem

Po kolejnej wymianie ognia między USA i Iranem wydawało się, że konflikt w Zatoce Perskiej ponownie wejdzie w fazę eskalacji. Donald Trump jeszcze w czwartek zapowiadał nowe uderzenia na cele w Iranie. Wieczorem nastąpił jednak zwrot. Prezydent USA poinformował, że planowane ataki zostały odwołane, ponieważ irańskie przywództwo zaakceptowało warunki wstępnego porozumienia. Według nieoficjalnych informacji agencji Reuters dokument uzyskał akceptację politycznych władz Iranu, choć część szczegółów nadal wymaga dopracowania. Rynki natychmiast zareagowały optymizmem. Cena ropy Brent spadła do najniższych poziomów od marca, a amerykańskie indeksy giełdowe odrobiły część wcześniejszych strat.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Donald Trump odwołuje zapowiadany atak na Iran Jako prezydent Stanów Zjednoczonych odwołałem zaplanowane na dzisiejszy wieczór ataki i bombardowania Iranu – oświadczył Donald Trump. Tymczasem we...

Europejska trójka wraca do rozmów z Rosją

Nowy sygnał dyplomatycznego ożywienia pojawił się również na linii Europa–Rosja. Ambasadorowie Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii spotkali się z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych. Według Kremla rozmowy dotyczyły przede wszystkim europejskiego wsparcia dla Ukrainy, które Moskwa nadal uznaje za niedopuszczalne. Przedstawiciele państw zachodnich ocenili jednak spotkanie jako konstruktywne. Sama rozmowa nie oznacza przełomu, ale pokazuje, że największe europejskie gospodarki próbują utrzymywać kanały komunikacji z Rosją mimo trwającej wojny i sankcji.

Koszty emisji CO2 coraz większym problemem dla polskich firm

Jak podkreśla Tomasz Furman w „Parkiecie”, choć emisje objęte systemem EU ETS w Polsce od kilku lat maleją, koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 pozostają ogromnym obciążeniem dla przedsiębiorstw. Najwięksi emitenci ponoszą wielomiliardowe wydatki. PGE przeznacza na uprawnienia emisyjne ponad 20 mld zł rocznie, Orlen około 9 mld zł, a Enea około 5 mld zł. Rosnące koszty dotykają również przemysł chemiczny, cementowy, rafineryjny oraz spółki takie jak JSW, KGHM czy PCC Rokita. Nadzieję na zmiany daje zapowiadana przez Komisję Europejską rewizja systemu EU ETS, której szczegóły mają zostać przedstawione już w lipcu.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.