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Amerykański przywódca ogłosił swoją decyzję w mediach społeczenościowych w czwartej wieczorem czasu polskiego. „W związku z tym, że rozmowy z Islamską Republiką Iranu zostały przeniesione na najwyższy szczebel irańskiego przywództwa i zatwierdzone, jako prezydent Stanów Zjednoczonych odwołałem zaplanowane na dzisiejszy wieczór ataki i bombardowania Iranu” – napisał w należącym do siebie serwisie Truth Social.

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Donald Trump zapewnił, że rozmowy i ostateczne ustalenia zostały, „zarówno w ujęciu koncepcyjnym, jak i w najdrobniejszych szczegółach, zatwierdzone przez wszystkie zaangażowane strony, w tym Stany Zjednoczone, Izrael, Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Turcję, Pakistan, Bahrajn, Kuwejt, Jordanię, Egipt oraz inne państwa”.

Prezydent USA Donald Trump ogłosił decyzję w sprawie Iranu Foto: REUTERS/Nathan Howard

We wpisie czytamy, że prowadzona przez amerykańskie siły zbrojne blokada irańskich portów pozostanie w pełni utrzymana do czasu sfinalizowania porozumienia. „Czas i miejsce podpisania zostaną wkrótce ogłoszone” – zapowiedział Trump, kolejny raz sugerując, że porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem jest blisko.

Wcześniej prezydent USA ogłosił, że w nocy z czwartku na piątek amerykańskie siły zbrojne uderzą na Iran z dużą siłą. „Stany Zjednoczone uderzą dziś wieczorem w Iran (którego marynarka wojenna, siły powietrzne, systemy radarowe, obrona przeciwlotnicza i wszystkie inne formy obrony, wraz z większością zdolności ofensywnych, zostały zniszczone!) bardzo mocno” – pisał w mediach społecznościowych.