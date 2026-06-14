W JTI działania dotyczące ESG od wielu lat są realizowane bardzo konsekwentnie. Traktujemy je jako fundament nowoczesnego biznesu i narzędzie zarządzania ryzykiem. Globalnie raportowanie ESG rozpoczęliśmy znacznie wcześniej, niż wymagały tego przepisy prawne. Obszary środowiskowe stanowią w JTI istotną część strategii ESG, a podejmowane działania koncentrują się na stopniowym ograniczaniu wpływu działalności na środowisko.

Ogromną wagę przykładamy do kwestii opakowań. Chodzi oczywiście o to, by nadawały się one do ponownego użycia lub recyklingu. W skali globalnej w 2024 r. było to aż 91 proc. wszystkich opakowań produktów JTI sprzedanych na rynku. Systematycznie zmniejszamy również emisję CO2 we własnych operacjach. Od 2019 r. spadło ono o 33 proc., natomiast zużycie wody – o 22 proc. Rośnie natomiast udział energii z OZE. W tej kwestii JTI globalnie może pochwalić się świetnym wynikiem. W 2024 r. wyniósł on 56 proc. w stosunku do 32,6 proc. w roku 2023. To oznacza wzrost o 23,4 punkty procentowe rok do roku.

Oczywiście na rynku polskim działania JTI w kwestiach klimatycznych także są niezwykle wymierne. Przekładają się one, rzecz jasna, na zużycie energii i udział w nim OZE, ale nie do przecenienia są także korzyści biznesowe płynące z tego tytułu.

Koronnym przykładem inwestycji JTI w odnawialne źródła energii jest farma fotowoltaiczna zbudowana przy kompleksie fabryk w Starym Gostkowie w województwie łódzkim. Jest to jedna z największych farm tego typu w regionie, a JTI w jej budowę zainwestowało ponad 40 mln zł. Farma zajmuje powierzchnie blisko 16 hektarów – jej wielkość można zatem porównać do powierzchni 22 boisk piłkarskich.

W JTI założenia ESG, w tym kwestie związane z odnawialnymi źródłami energii, są uwzględniane w długoterminowym podejściu do prowadzenia działalności i planowania operacyjnego. Traktujemy je jako jeden z istotnych elementów wspierających rozwój biznesu.

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