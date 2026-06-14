Prezydent Karol Nawrocki udał się do Stanów Zjednoczonych, by pojawić się w Białym Domu na uroczystości zorganizowanej z okazji 80. urodzin Donalda Trumpa. Odbędzie się tam między innymi gala UFC.

Reklama Reklama

Podczas rozmowy z mediami w Stanach Zjednoczonych – w Silver Spring w Maryland – prezydent mówił między innymi o obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz relacji z amerykańskim przywódcą.

Karol Nawrocki: Im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej

Jak zaznaczył Nawrocki, „w interesie Polski jest, aby prezydent Polski miał dobrą relację z prezydentem Stanów Zjednoczonych”. – Nasz cel strategiczny jest taki: im więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej. Stała obecność żołnierzy amerykańskich jest naszym celem – podkreślił.

– Każde nasze spotkanie – a było ich już wiele – włącznie z rozmowami telefonicznymi, jest dla mnie czasem do tego, aby rozmawiać o interesach Polski – powiedział Karol Nawrocki. Dodał także, że prezydenta Trumpa „nie trzeba przekonywać” do dodatkowej obecności wojsk w Polsce.

Według Nawrockiego „Trump regularnie powtarza, że Polska jest wzorowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych”. – Bardzo ceni naszą osobistą relację, ale też bardzo ceni naród polski. To jest ważne. Naszą historię, nasze wydatki na zbrojenia, naszych żołnierzy, którzy także przecież brali udział w misjach amerykańskich, w misjach NATO – powiedział. – Więc pana prezydenta Donalda Trumpa w sposób szczególny nie trzeba przekonywać – dodał prezydent.

– Natomiast, jak państwo wiecie – nie odkrywam teraz żadnych nowych kart – jest problem często z antyamerykańską narracją wielu ważnych polityków w Polsce, w tym polskiego rządu, jest problem z egzekwowaniem tego, co na najwyższym poziomie politycznym ja ustalę z prezydentem Donaldem Trumpem – zaznaczył Nawrocki.

W niedzielę Karol Nawrocki weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250. W poniedziałek prezydent będzie zaś rozmawiał na Kapitolu z liderem większości w Senacie Johnem Thunem. Nawrocki ma także spotkać się z Polakami w Centrum Jana Pawła II w Clearwater na Florydzie.

Gala UFC w Białym Domu. Wielkie wydarzenie w dniu urodzin Donalda Trumpa

14 czerwca w Białym Domu odbędzie się gala UFC. Data ta nie jest przypadkowa – tego dnia w Stanach Zjednoczonych obchodzony jest Dzień Flagi, a jednocześnie przypadają 80. urodziny Donalda Trumpa. Impreza przedstawiana jest przez amerykańskiego przywódcę – prywatnie fana UFC – jako część patriotycznej celebracji związanej z obchodami 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Pomysł organizacji gali miał wyjść od samego Trumpa, co przyznał wcześniej szef UFC, Dana White. Wydarzenie ma odbyć się pod nazwą UFC Freedom 250 i łączyć sportowy charakter gali mieszanych sztuk walki z oprawą nawiązującą do amerykańskiej symboliki państwowej.

Na potrzeby wydarzenia na południowym trawniku Białego Domu ustawiono ogromną stalową konstrukcję, która ma około 28 metrów wysokości i waży około 544 ton. Nazywa się ją „The Law”, czyli „Szpon”. Fox News podaje, że dzięki takiemu rozwiązaniu „budynek Białego Domu ma pozostać widoczny w tle”. Arena postawiona na terenie Białego Domu ma zmieścić zaś kilka tysięcy osób.

W gali ma uczestniczyć ok. 4300 wojskowych. Wydarzenie wzbudza także duże zainteresowanie wśród wpływowych osób w Waszyngtonie – o miejsca na widowni mają zabiegać darczyńcy, lobbyści oraz członkowie Kongresu, co pokazuje, że impreza traktowana jest nie tylko jako wydarzenie sportowe, ale również jako prestiżowe spotkanie towarzysko-polityczne.

Choć na wydarzenie nie da się kupić biletów, około 85 tys. osób będzie mogło je oglądać bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu.