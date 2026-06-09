W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama Reklama

Związki zawodowe w największych spółkach górniczych kosztują 100 mln zł rocznie

Utrzymanie organizacji związkowych w czterech największych spółkach górniczych w Polsce kosztuje prawie 100 mln zł rocznie. Największe wydatki ponosi Polska Grupa Górnicza, gdzie do pracy związkowej oddelegowanych jest średnio 240 osób. Sam koszt tych oddelegowań wyniósł w ubiegłym roku około 48 mln zł. Eksperci zwracają jednak uwagę, że największym problemem nie są same wynagrodzenia, lecz liczba organizacji związkowych. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej działa ponad 80 organizacji związkowych, a przeciętny pracownik należy do niemal dwóch związków jednocześnie. Zdaniem części środowiska prowadzi to do nieefektywnego wydatkowania środków oraz nadużyć związanych z funduszem socjalnym.

Izrael i Iran komplikują rozmowy pokojowe

Sytuacja na Bliskim Wschodzie ponownie się zaostrzyła po wymianie ognia między Iranem i Izraelem. Według doniesień agencji Reuters do deeskalacji musiał osobiście włączyć się prezydent USA Donald Trump, który miał zażądać od władz Izraela natychmiastowego wstrzymania ataków na Iran i Liban. Nie oznacza to jednak końca napięć. Izraelski minister obrony zapowiedział kontynuację działań wojskowych, co dodatkowo podważa zaufanie niezbędne do prowadzenia rozmów pokojowych. Cena ropy Brent zbliżyła się do poziomu 100 dol. za baryłkę, a inwestorzy ponownie zaczęli uwzględniać ryzyko dalszej destabilizacji regionu.

Nvidia i Hyundai stawiają na przemysł oparty na AI

Jedną z najważniejszych informacji technologicznych ostatnich dni jest rozszerzenie współpracy pomiędzy Hyundaiem a Nvidią. Partnerstwo obejmuje rozwój sztucznej inteligencji, robotyki przemysłowej oraz autonomicznych systemów produkcyjnych. Firmy chcą stworzyć skalowalne platformy automatyzacji zakładów przemysłowych oraz roboty zdolne do samodzielnej realizacji zaawansowanych procesów produkcyjnych. Według prezesa Nvidii Jensena Huanga współpraca może przyspieszyć wdrażanie AI w światowym przemyśle.

Niepokój na rynkach i problemy europejskiej gospodarki

Coraz więcej danych wskazuje na pogarszającą się koniunkturę w Europie. Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w kwietniu o 3,8 proc. miesiąc do miesiąca, a szczególnie mocno zmniejszył się popyt ze strefy euro. Dodatkowym problemem jest sytuacja na rynku paliwa lotniczego. Import paliwa z Bliskiego Wschodu do Europy praktycznie zatrzymał się, co wywindowało ceny do poziomów przekraczających 200 dol. za baryłkę. Rosnące koszty transportu mogą przełożyć się na ceny usług i ograniczenie liczby połączeń lotniczych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.