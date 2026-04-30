W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Deficyt budżetowy pod lupą ekonomistów

Rząd planuje ograniczenie deficytu sektora finansów publicznych do 6,8 proc. PKB, jednak zdaniem ekspertów to zbyt mało ambitny cel. Ekonomiści wskazują, że wysoki dług publiczny i rosnące koszty jego obsługi ograniczają pole manewru w razie pogorszenia koniunktury. Jak podkreśla Karol Pogorzelski z Banku Pekao, obecna konsolidacja fiskalna jest niewystarczająca. Z kolei Janusz Jankowiak zwraca uwagę na brak spójnej strategii naprawy finansów publicznych. Kluczowym wyzwaniem pozostaje znalezienie równowagi między ograniczaniem wydatków a uniknięciem podwyżek podatków, co wymaga szerokiego konsensusu politycznego.

USA zaostrzają kurs wobec Iranu i blokują szlaki

Konflikt na Bliskim Wschodzie pozostaje nierozwiązany, a negocjacje między Waszyngtonem a Teheranem utknęły w martwym punkcie. Administracja Donalda Trumpa zapowiada utrzymanie blokady morskiej Iranu, co ma wymusić ustępstwa polityczne. Zamknięta cieśnina Ormuz nadal wpływa na globalne ceny surowców, w szczególności ropy naftowej. Eksperci ostrzegają, że przedłużający się impas może prowadzić do dalszej destabilizacji regionu i wzrostu kosztów energii na świecie.

Banki centralne zwiększają zakupy złota

Według danych World Gold Council w pierwszym kwartale banki centralne kupiły aż 244 tony złota – najwięcej od ponad roku. Wśród największych nabywców znalazła się także Polska. Zakupy kruszcu to efekt rosnącej niepewności geopolitycznej i chęci dywersyfikacji rezerw walutowych. Trend wzmacnia pozycję złota jako bezpiecznej przystani dla kapitału, szczególnie w okresach napięć gospodarczych i politycznych.

Dywidendowe żniwa na warszawskiej giełdzie

Na GPW trwa sezon dywidendowy, a blisko 80 spółek zapowiedziało wypłaty z zysków za 2025 r.. Szczególnie atrakcyjne propozycje przedstawiają banki, które notują rekordowe wyniki finansowe. PKO BP planuje wypłatę ponad 7,5 mld zł, a Orlen zamierza przeznaczyć na dywidendę ponad 9 mld zł. Wysokie stopy dywidendy oferują także mniejsze spółki, jak Stalexport czy deweloperzy – Marvipol, Murapol i Atal. To przyciąga inwestorów szukających stabilnych dochodów pasywnych.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 6:30, Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.