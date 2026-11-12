Premier Donald Tusk podczas czwartkowej konferencji prasowej odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce oraz perspektyw przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Jak ocenił, mimo licznych wydarzeń, które w ostatnim czasie skupiają uwagę opinii publicznej, podział sympatii politycznych pozostaje niemal niezmienny.

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Donald Tusk: Polska jest podzielona pół na pół. O wyniku wyborów zdecyduje mobilizacja

– Jedno dziś wydaje mi się absolutnie pewne – kiedy oceniamy to, co dzieje się w Polsce, mamy do czynienia z bardzo intensywnymi procesami – jest wojna, był zamach, jest spór o TK. Dzieje się. Zauważcie, że nie ma to większego wpływu na podział sympatii politycznych w Polsce. To znaczy, jest wciąż naprawdę 50/50 – powiedział Donald Tusk.

Szef rządu zwrócił jednocześnie uwagę na sytuację ugrupowań współpracujących z Koalicją Obywatelską, które mogą mieć trudności z uzyskaniem poparcia wystarczającego do wejścia do parlamentu. – Problem polega na tym, że niektórzy partnerzy po naszej stronie są zagrożeni, że nie przekroczą progu. O wyniku wyborów – o tym, kto będzie w Polsce rządził – decydować będzie mobilizacja wyborców, bo nie sądzę, żeby miało się coś zmienić w sposób wyraźny, jeśli chodzi o nastroje – stwierdził premier.

Zdaniem Tuska trudno oczekiwać, aby w najbliższym czasie doszło do zasadniczej zmiany preferencji politycznych Polaków. Podkreślił przy tym, że liczy na ograniczenie agresji w debacie publicznej. – Jesteśmy podzieleni, mam nadzieję, że nie będzie to tak bardzo gorący spór i przesadnie agresywny, ale jesteśmy w Polsce podzieleni pół na pół. Dużo będzie zależało od sprytu, odrobiny szczęścia, a przede wszystkim od mobilizacji wyborców – zaznaczył.

Donald Tusk o Kaczyńskim i Braunie. „Głosowanie na PiS to jest głosowanie na Brauna”

W dalszej części wystąpienia premier odniósł się do Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna. Ocenił, że prezes Prawa i Sprawiedliwości nie ukrywa już, iż nie dostrzega istotnych różnic między sobą a Braunem. – W sumie uważam, że dobrze się dzieje, że Kaczyński już nie ukrywa, że nie widzi istotnej różnicy między Grzegorzem Braunem a sobą – powiedział Tusk.

Premier podkreślił, że jego sprzeciw wobec możliwości przejęcia władzy przez środowisko Grzegorza Brauna nie wynika z kalkulacji politycznej, lecz z osobistych przekonań i doświadczeń związanych z kierowaniem rządem. – Taki był też mój zamiar, ale to nie jest taktyka, a coś, co bardzo przeżyłem jako premier polskiego rządu. Żeby władza nie wpadła w ręce takich ludzi jak pan Braun czy jego poplecznicy, bo to byłaby dla Polski tragedia – stwierdził.

Szef rządu przekonywał również, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego mogą uświadomić wyborcom, jakie konsekwencje polityczne mogłoby mieć poparcie Prawa i Sprawiedliwości. – Może dobrze się stało, że ja nie muszę ludziom tłumaczyć, że głosowanie na PiS to jest głosowanie na Brauna. Tylko Kaczyński to wytłumaczył ludziom, dobrze się stało – ocenił premier.

Tusk komentuje transparent Mentzena i relacje Kaczyńskiego z Morawieckim

Mówiąc o idei szerokiego bloku prawicy Donald Tusk wspomniał o transparencie zaprezentowanym przez Sławomira Mentzena podczas Marszu Niepodległości. Widniało na nim hasło „Reset” oraz przekreślone wizerunki premiera i Jarosława Kaczyńskiego. – Nie wiem, czy widzieliście ten wielki, dowcipny transparent pana Mentzena na Marszu Niepodległości. Napis reset i dwie przekreślone twarze – Kaczyńskiego i moja. To jako wstęp do jednej listy wydaje mi się mało obiecujące – powiedział szef rządu.

Premier skomentował również relacje między Jarosławem Kaczyńskim a Mateuszem Morawieckim. Posłużył się przy tym metaforą politycznego małżeństwa, sugerując, że ich ewentualna ponowna współpraca mogłaby przebiegać w atmosferze konfliktu. – Jak patrzę też na te emocje między panami Morawieckim i Kaczyńskim, to, jeśli to będzie ponownie małżeństwo polityczne, to przewiduję przemoc domową w tym małżeństwie – stwierdził Donald Tusk.

Premier: Nie pozwolimy na to, by ktoś budował nową architekturę bezpieczeństwa ponad naszymi głowami

Podczas konferencji Donald Tusk nawiązał także do rozmów Ukrainy, USA i Rosji w Abu Zabi. Podkreślił, że Ukraina nieustannie potrzebuje wsparcia Europy, ponieważ, jak dodał, „cele dyplomacji amerykańskiej mogą się trochę różnić od tego, czego oczekuje Europa”. – Mogę z dużym wewnętrznym spokojem powiedzieć, że nie widzę żadnych wewnętrznych rys, żadnych pęknięć, jeśli chodzi o kraje Unii Europejskiej – stwierdził Tusk. Dodał, że ewentualny pokój w Ukrainie „musi być sytuacją, w której Ukraina zachowuje swoją suwerenność, i przede wszystkim nie zmienia się architektura bezpieczeństwa we wschodniej Europie”.

– Nazwijmy rzeczy po imieniu (...) W żadnym wypadku nie pozwolimy na to, żeby ponad naszymi głowami – polskimi, europejskimi – ktoś ustalał nowe zasady bezpieczeństwa w tej części świata. Nie będziemy budowali nowej architektury, bo tak sobie życzy prezydent Rosji czy na przykład ktoś z USA. To nie wchodzi w rachubę; z satysfakcją mogę powiedzieć, że w Europie widzę pod tym względem jednolite i mocne stanowisko – zaznaczył premier.

Polityk nawiązał też do swojej czwartkowej rozmowy z prezydentem Ukrainy. Poinformował, że mówili m.in. o kwestii członkostwa Ukrainy w UE. – Prezydent Zełenski mówił o tym, że dla Ukrainy jest bardzo ważne, żeby w tym procesie było jasne, że nie naruszy to żadnych polskich interesów, np. jeśli chodzi o rolnictwo – powiedział Tusk. – Bardzo doceniam to jego podejście – dodał polski premier.

Tusk: Polska nie jest mile widziana przy stole rozmów organizowanych przez dyplomatów Trumpa

Premier Donald Tusk powiedział również podczas konferencji, że Polska nie jest mile widziana przy stole rozmów organizowanych przez dyplomatów prezydenta USA Donalda Trumpa, przy którym siedzą ludzie Władimira Putina. Zapewnił jednak, że jest codziennie konsultowany w tej sprawie.

– Ja nie dołączę do chóru tych, którzy mają zawsze jakieś pomysły, kto powinien reprezentować Europę – powiedział Tusk. – Doceniam wysiłki poszczególnych polityków, ale nie chcę, żeby Polska uczestniczyła w takim wyścigu pomiędzy prezydentami, premierami o to, kto tam będzie akurat przy stole – dodał.

– Mamy bardzo dużo formatów, ale przede wszystkim mamy instytucje europejskie. Mamy Komisję (Europejską), mamy szefa Rady (Europejskiej), mamy wysokiego przedstawiciela. Nie szukałbym więc na siłę nowych formatów, tylko inwestowałbym coraz więcej w jednolite stanowisko, które prezentują instytucje europejskie – powiedział.

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Szef rządu podkreślił, że jest codziennie konsultowany. – Ja nie mam deficytu uczestnictwa Polski, raczej mam (...) poczucie nadmiaru spotkań – zaznaczył.

– Przy stole, gdzie siedzą ludzie od Putina, przy stole, który jest organizowany przez amerykańskich dyplomatów prezydenta Trumpa, Polska nie jest jakoś mile widziana przez tych dwóch głównych aktorów – powiedział Tusk. – Jesteśmy uznawani za bardzo antyrosyjskich i strona rosyjska nie jest zainteresowana tym, aby ktoś, kto ma tak jasne i twarde poglądy w tej sprawie, był uczestnikiem tych negocjacji, które w dodatku są na razie negocjacjami, gdzie ludzie Putina prezentują stanowisko absolutnie nie do przyjęcia – dowodził.

Jak powiedział, przyjęcie warunków rosyjskich oznaczałoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. – Mam stały kontakt ze wszystkimi, którzy są zaangażowani w ten proces, ale wcale bym nie chciał, żeby Polska autoryzowała jakieś propozycje czy decyzje przygotowane w Moskwie – dodał premier.