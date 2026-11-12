Wcześniej Bogdan Święczkowski zapowiadał „bardziej stanowcze” kroki – zaznaczał, że w przypadku odmowy wykonania postanowienia Sądu Najwyższego przez policję podejmie próbę wejścia do siedziby Trybunału Konstytucyjnego z udziałem komornika i asysty policyjnej.

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Bogdan Święczkowski pojawił się przed Trybunałem Konstytucyjnym

W środę 11 listopada przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego odbył się kolejny protest w obronie zawieszonego w obowiązkach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego. W zgromadzeniu uczestniczył również sam Święczkowski, który nie uznaje decyzji w sprawie przerwy w wykonywaniu obowiązków. Zapowiedział on, że w czwartek podejmie „bardziej stanowczą próbę” wejścia do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Jak donoszą media, przystąpił już do realizacji swoich zapowiedzi i próbuje dostać się do budynku organu.

Bogdan Święczkowski może wygłosić przemówienie ze sceny znajdującej się w miasteczku protestacyjnym przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, rozpoczęto już testowanie nagłośnienia, co może wskazywać na przygotowania do jego wystąpienia. Dziennik podaje również, że uczestnicy demonstracji nie wpuszczają na teren miasteczka przedstawicieli mediów innych niż prawicowe.

Święczkowski miał pojawić się przed budynkiem Trybunału w towarzystwie sędziów Bartłomieja Sochańskiego, Stanisława Piotrowicza i Jarosława Wyrembaka. Domagał się kontaktu z funkcjonariuszem dowodzącym policyjnym zabezpieczeniem, aby przekazać mu postanowienie Sądu Najwyższego. – Gdzie jest dowódca akcji? Może ktoś odejdzie i odbierze ode mnie to postanowienie? Boicie się? Tchórz was obleciał? Podejdźcie i odbierzcie kartkę papieru. Dlaczego nikt nie podchodzi? Czy uzyskam informację, czy podejdzie ktoś z funkcjonariuszy, który kieruje akcją pod Trybunałem Konstytucyjnym? – miał mówić Święczkowski, cytowany przez „Gazetę Wyborczą”.

Święczkowski miał zwrócić się bezpośrednio do policjantów zabezpieczających wejście do Trybunału Konstytucyjnego. Przekonywał, że zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego nadal jest legalnym prezesem TK, a towarzyszący mu Bartłomiej Sochański pełni funkcję wiceprezesa. Zarzucił funkcjonariuszom, że nie tylko uniemożliwiają im wejście do budynku, ale odmawiają również przyjęcia dokumentu.

Jak wskazuje „Gazeta Wyborcza”, zdaniem Święczkowskiego takie postępowanie oznacza, że policja stawia się ponad wymiarem sprawiedliwości. Stwierdził także, że Anna Korwin-Piotrowska nie sprawuje żadnej funkcji w Trybunale, a działania funkcjonariuszy określił jako „bardzo ciężkie przestępstwa kryminalne”.

Ponieważ żaden z policjantów nie odebrał od niego dokumentu, Święczkowski ostatecznie zawiesił orzeczenie Sądu Najwyższego na ogrodzeniu. Zapowiedział również, że prawdopodobnie konieczne będzie zwrócenie się o pomoc do komornika w celu „opróżnienia budynku TK”.

Zawieszony prezes TK zapowiadał „bardziej stanowcze” kroki

Święczkowski w środę poinformował, że zamierza przedstawić postanowienie Sądu Najwyższego funkcjonariuszowi kierującemu zabezpieczeniem terenu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem policjanci będą zobowiązani do zastosowania się do tego dokumentu. – Jeżeli (policjanci – red.) nie wykonają postanowienia Sądu Najwyższego, wezwę komornika z asystą policji i będziemy próbować się tutaj dostać – zaznaczał.

Zawieszony w obowiązkach prezes Trybunału Konstytucyjnego odniósł się również krytycznie do działań komendanta głównego policji Marka Boronia, zarzucając mu dopuszczanie się „bardzo poważnych czynów o charakterze kryminalnym”.

Zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Spór o odsunięcie prezesa i wiceprezesa TK

Pod koniec października sędzia Anna Korwin-Piotrowska, kierująca pracami Trybunału Konstytucyjnego, zarządziła przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Decyzja wywołała protesty przed siedzibą Trybunału. Podczas demonstracji doszło do przepychanek, a policja zabezpieczyła teren, ustawiając kordon funkcjonariuszy.

Święczkowski i Sochański skierowali sprawę do Sądu Najwyższego. 6 listopada sędzia Zbigniew Korzeniowski stwierdził jednak, że rozpatrzenie ich zażaleń nie należy do kompetencji SN. W związku z tym sprawa została przekazana Trybunałowi Konstytucyjnemu.

Obaj sędziowie zakwestionowali to rozstrzygnięcie 10 listopada. Prezes Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN Maria Szczepaniec uwzględniła ich zażalenie, co doprowadziło do ponownego rozpatrzenia sprawy przez Sąd Najwyższy. Jeszcze tego samego dnia SN poinformował o uchyleniu zarządzenia Anny Korwin-Piotrowskiej dotyczącego przerwy w wykonywaniu obowiązków przez kierownictwo TK.

Korwin-Piotrowska: decyzje SN nie zmieniają sytuacji

Do komunikatu Sądu Najwyższego odniosła się sędzia Anna Korwin-Piotrowska. Oświadczyła, że ewentualne orzeczenia SN nie wpływają na dalszą skuteczność zawieszenia w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego.

Podkreśliła również, że kontrolę zarządzeń dotyczących przerw w czynnościach sędziów Trybunału może sprawować wyłącznie sąd dyscyplinarny TK.