Z ujawnionych danych Federalnej Służby Statystyki Państwowej Rosji wynika, że do końca sierpnia 2026 r. na wojnie z Ukrainą po stronie rosyjskiej zginęło ponad 11 tys. cudzoziemców (fot. ilustracyjna)
Grupy hakerskie Cyberpartisans i Silent Crow włamały się do Federalnej Służby Statystyki Państwowej Rosji (Rosstatu) i wykradły stamtąd ponad 11 milionów aktów zgonów. Bloomberg dotarł do tych danych. Dziennikarze przeanalizowali okres od końca lutego 2022 r. do końca sierpnia 2026 r.
Jak podaje agencja, w tym okresie Kreml zarejestrował około 400 tys. zgonów związanych z wojną. W tym zbiorze znajduje się też 11 335 obcokrajowców z blisko 100 krajów. Chodzi o osoby, które albo posiadają zagraniczne obywatelstwo, albo urodziły się poza Rosją.
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W ostatnich latach Rosja aktywnie rekrutuje cudzoziemców do służby wojskowej. W 2022 r. odnotowano 630 zgonów cudzoziemców bezpośrednio związanych z walką, a w 2025 r. liczba ta wzrosła już do ponad 5500.
Bazując na danych dotyczących zgonów wśród obcokrajowców, rosyjscy rekruterzy konsekwentnie działają w różnych krajach na przestrzeni lat. Na przykład, w latach 2023–2024 w zbiorze danych odnotowano wzrost liczby zgonów obywateli Nepalu, w latach 2024–2025 – obywateli Chin i Sri Lanki, a od końca 2025 r. – obywateli Kolumbii, Kenii i Nigerii.
Prawie jedna czwarta ofiar wśród cudzoziemców (około 3700 osób) to obywatele Ukrainy lub osoby urodzone w Ukrainie. Według Bloomberga, to najprawdopodobniej mieszkańcy terytoriów okupowanych przez Rosję.
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Około 80 proc pozostałych zmarłych cudzoziemców urodziło się w krajach byłego Związku Radzieckiego. W chwili śmierci około 6 tys. zmarłych, urodzonych poza granicami kraju, posiadało obywatelstwo rosyjskie.
Na liście nie ma obywateli Korei Północnej, choć oficjalnie potwierdzono, że wojska północnokoreańskie brały udział w walkach i poniosły straty.
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