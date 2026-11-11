W nocy z 10 na 11 listopada ukraińskie drony zaatakowały obwód leningradzki. Celem był m.in. port Ust-Ługa. Była to jedna z największych akcji Ukraińców w tym roku. Jak przekazał gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko, zestrzelono 150 dronów.

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Rosyjskie wojskowe kanały na Telegramie przekazały jednak informacje o utracie śmigłowców w trakcie operacji obrony regionu. „Dzisiejsza obrona nieba nad Petersburgiem przed atakami dronów kosztowała nas bardzo dużo. Bardzo, bardzo dużo” – napisano na kanale Fighterbomber, prowadzonym przez tzw. Z-blogera Ilję Tmanowa.

Na kanale „Wojewoda Gawarit” (ros. „wojewoda mówi”) pojawił się wpis, że dzisiejsza noc „zadała Siłom Powietrzno-Kosmicznym dotkliwą ranę”.

„Trzy doświadczone załogi – siedmiu odważnych wojowników – odeszły do ​​Niebiańskiego Garnizonu. Takie jest nasze powołanie: oddać życie za innych” – napisano.

Kanał „Wojennyj Oswiedomitel” (ros. „wojskowy informator”) podał, że stracono śmigłowiec Ka–52 i prawdopodobnie Mi–8. Inny kanał „Oswiedomitiel” przekazał z kolei informację o utracie trzech helikopterów: dwóch Ka–52 i jednego Mi–8.

Okoliczności i dokładny wymiar strat nie są znane. Pojawiają się teorie o tym, że maszyny mogły zostać albo trafione dronami, albo zostały ofiarami przypadkowego ostrzału ze strony rosyjskich sił obrony powietrznej.

Władze nie potwierdzają

Władze rosyjskie i Ministerstwo Obrony nie skomentowały na razie sprawy. Oficjalnie poinformowano jedynie, że w wyniku ataku ukraińskiego drona na Ust-Ługę rannych zostało trzech pracowników portu.

Gdyby potwierdziła się informacja o zestrzeleniu śmigłowców przez własną obronę powietrzną, to byłby już kolejny taki przypadek. Na początku października Rosjanie stracili w ten sposób wojskowy śmigłowiec Mi–8

Według projektu Oryx, który śledzi udokumentowane przypadki zniszczeń i uszkodzeń sprzętu podczas wojny Rosji z Ukrainą, Rosjanie stracili w trakcie wojny co najmniej 186 śmigłowców, w tym 55 Mi–8 i 69 Ka–52.