- Przede wszystkim dziękuję wam, chłopaki, za to, co zrobiliście. Myślę, że ten proces… można śmiało powiedzieć, że był jednym z najtrudniejszych. Uważam, że Rosjanie przyjechali z bardzo, bardzo rygorystycznymi wytycznymi i niezwykle trudno było złagodzić ton dyskusji - powiedział Arachamija na briefingu po rozmowach w Abu Zabi, cytowany przez ukraińską agencję Interfax-Ukraina.

Reklama Reklama

Arachamija ocenił, że stronie amerykańskiej udało się „uporządkować” rozmowę poprzez przedstawienie obu krajom wizji sytuacji po zakończeniu wojny, co „otworzyło dialog i pozwoliło nam rozpocząć bardziej produktywną pracę”.

Jednocześnie uznał samo spotkanie za sukces, przyznając: - Jeszcze sześć miesięcy temu myśleliśmy, że do wiosny w ogóle nie uda nam się wznowić trójstronnych negocjacji.

Parlamentarzysta osobno podkreślił, że osiągnięcie porozumienia w sprawie wymiany „tak dużej liczby osób jest wielkim sukcesem”.

We wtorek źródło zbliżone do ukraińskiej delegacji, cytowane przez portal Ukrainska Prawda, poinformowało, że podczas pierwszej rundy trójstronnych rozmów Ukrainy, USA i Rosji, strony uzgodniły przeprowadzenie w najbliższym czasie „szeroko zakrojonej wymiany jeńców”.

- Gorzej jest, gdy trzeba przeprowadzić trzy, cztery lub pięć takich rund rozmów tylko po to, aby uwolnić tych ludzi. Mam więc nadzieję, że jutro liczba ta będzie duża - zaznaczył Arachamija.

„Osiągnęliśmy postęp”

Należący do ukraińskiego zespołu negocjacyjnego szef parlamentarnej frakcji prezydenckiej partii Sługa Narodu ocenił, że negocjacje były „dobrym impulsem” do „znalezienia rozwiązania jeszcze przed końcem roku” i zaapelował o jak najszybsze uzgodnienie terminu kolejnej rundy negocjacji.

- Osiągnęliśmy naprawdę znaczący postęp - ocenił. Następnie zwrócił się do wysłanników prezydenta USA: - Apeluję, abyście udali się do Moskwy, a następnie wrócili do nas, do Dublina, żeby, że tak powiem, przeprowadzić drugie spotkanie, ustalić termin i jak najszybciej ogłosić datę kolejnej rundy. Uważam bowiem, że mamy dobry impuls, aby znaleźć rozwiązanie jeszcze przed końcem roku - stwierdził.

Najpierw Moskwa, potem Dublin

Przedstawiciele prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotkają się w czwartek w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a następnie udadzą się do Dublina, gdzie zamierzają spotkać się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Poinformował o tym Kushner na konferencji prasowej po zakończeniu środowych rozmów w Abu Zabi.

Wtorkowe negocjacje w Abu Zabi zakończyły się po południu i trwały około czterech godzin. W środę w stolicy ZEA odbyły się rozmowy rosyjsko-ukraińskie, które trwały około dwóch godzin, a także kolejna runda rozmów z przedstawicielami państw europejskich.

Agencja Interfax-Ukraina podawała wcześniej, z powołaniem na źródła zbliżone do ukraińskiej grupy negocjacyjnej, że pierwsza runda negocjacji trójstronnych poświęcona była gwarancjom bezpieczeństwa zarówno dla Ukrainy, jak i całej Europy. Osobno omawiano żądania Rosji dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla niej samej - podała agencja.

Według jej rozmówcy drugim ważnym tematem, który udało się omówić, były kwestie związane z czasem po zakończeniu wojny – odbudowa Ukrainy oraz kształtowanie nowej architektury bezpieczeństwa europejskiego w warunkach kryzysu zaufania.

Spotkanie w Abu Zabi to pierwsze od lutego negocjacje w celu zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na czele ukraińskiej delegacji stał Rustem Umierow, szef Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy. Rosyjską delegacją kierował jeden z bliższych doradców Putina, Władimir Miedinski, uznawany za jednego z czołowych ideologów Kremla.