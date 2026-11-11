Decyzja o rezygnacji z używania chińskich dronów opiera się na indywidualnych ocenach ryzyka, podało Ministerstwo Obrony Niemiec (fot. ilustracyjna)
Ministerstwo Obrony Niemiec zaznaczyło, że dowódcy w Bundeswehrze mogą nabywać dostępne na rynku drony komercyjne do celów szkoleniowych oraz na potrzeby niektórych ćwiczeń. Zastrzeżono przy tym, że korzystanie z takich urządzeń jest możliwe wyłącznie po przeprowadzeniu oceny ryzyka oraz w sytuacjach, w których nie istnieje zagrożenie dla „informacji istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa”.
Rzecznik resortu obrony stwierdził, że nie ma całkowitego zakazu używania systemów z określonych krajów.
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Według Ministerstwa Obrony, decyzja o rezygnacji z używania chińskich bezzałogowców opiera się na indywidualnych ocenach ryzyka, których celem jest ochrona bezpieczeństwa wojskowego oraz bezpieczeństwa informatycznego i danych.
O sprawie jako pierwszy informował tygodnik „Der Spiegel”. Periodyk pisał o obawach, że małe drony przekazują chińskim służbom wywiadowczym wrażliwe dane o ćwiczeniach, zdjęcia koszar i placów ćwiczeń, a nawet informacje o niemieckich systemach uzbrojenia.
Schemat działania systemu GLADIUS
Tygodnik zwrócił uwagę, że dowódcy jednostek Bundeswehry mogli w ostatnich latach kupować komercyjne bezzałogowce bez większych formalności, w tym kilka modeli popularnego chińskiego producenta DJI. Znający temat rozmówcy „Spiegla” szacowali, że do jednostek w całych Niemczech trafiło kilka tysięcy takich dronów.
Agencja Reutera podała, że ambasada Chin w Berlinie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin i chiński resort handlu nie odpowiedziały na jej pytania o sprawę. Według agencji, firma DJI wielokrotnie zapewniała, że jej drony nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa.
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„Der Spiegel” poinformował również, że ze względów bezpieczeństwa Bundeswehra zakazała wjazdu na teren koszar i innych obiektów wojskowych chińskim samochodom. Niektóre pojazdy chińskich producentów, takich jak BYD, Geely i NIO, nie mają już wstępu do wojskowych stref.
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