Jordan, przewodniczący komisji sądownictwa Izby Reprezentantów i jeden z najbardziej konserwatywnych polityków Partii Republikańskiej, wygrał we wtorek wewnątrzpartyjne głosowanie przeprowadzone w tajnym trybie. Pokonał Steve’a Scalise’a z Luizjany, który od 2014 roku zajmował drugie najważniejsze stanowisko w republikańskim kierownictwie Izby.

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Jordan, współzałożyciel konserwatywnego Freedom Caucus i jeden z najbliższych politycznych sojuszników Donalda Trumpa, przekonywał, że partia potrzebuje zmiany kierunku po przegranych wyborach połówkowych. Jego wybór może oznaczać bardziej konfrontacyjną strategię Republikanów, którzy w nowej kadencji będą działać w mniejszości.

Jim Jordan zastąpi Mike’a Johnsona, który obecnie jest przewodniczącym Izby Reprezentantów, ale zapowiedział, że nie będzie ubiegał się o stanowisko lidera republikanów w nowej kadencji.

Po utracie większości przez Republikanów Johnson ustępuje z kierownictwa partyjnego. Jordan obejmie funkcję lidera republikańskiej mniejszości w Izbie Reprezentantów od stycznia 2027 roku.

Republikanie szykują się na 2028 rok

Przed Jordanem stoi teraz zadanie zjednoczenia podzielonego klubu parlamentarnego i przygotowania partii do odzyskania większości w Izbie Reprezentantów w wyborach w 2028 roku. Jego awans to wyraźna zmiana w karierze polityka, który przez lata krytykował republikański establishment, by później stać się jednym z najgłośniejszych zwolenników Trumpa.

Zmiany objęły także pozostałe stanowiska w kierownictwie. Tom Emmer utrzymał funkcję lidera dyscypliny partyjnej, pokonując Augustusa Pflugera. Lisa McClain została przewodniczącą konferencji republikańskiej, a Brian Jack pokieruje republikańskim komitetem wyborczym do Izby Reprezentantów (NRCC).

Kim jest Jim Jordan?

Jim Jordan (ur. 17 lutego 1964 roku) jest republikańskim kongresmenem z Ohio, zasiadającym w Izbie Reprezentantów od 2007 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem, wcześniej pracował jako trener zapasów na Uniwersytecie Stanowym Ohio. Był jednym ze współzałożycieli konserwatywnego House Freedom Caucus, skupiającego najbardziej prawicowe skrzydło republikanów.

Jordan należy do najbliższych politycznych sojuszników Donalda Trumpa i jest jednym z jego najbardziej konsekwentnych obrońców w Kongresie. Kieruje komisją sprawiedliwości Izby Reprezentantów, która prowadziła m.in. działania wymierzone w administrację Joe Bidena. Wcześniej był także członkiem komisji nadzoru. W 2021 roku Trump odznaczył go Prezydenckim Medalem Wolności.