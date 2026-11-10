Jak wynika z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos, 71 proc. Amerykanów popiera przyjęcie przez Kongres przepisów, które doprowadziłyby do zakończenia wojny z Iranem. Takiego rozwiązania chce 93 proc. wyborców demokratów oraz 51 proc. republikanów.

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Badanie przeprowadzono w ciągu czterech dni, a ostatnie odpowiedzi zebrano w poniedziałek. Jego wyniki wskazują, że oczekiwania społeczne wobec nowej większości parlamentarnej wykraczają poza deklaracje dotyczące zmiany politycznego układu sił w Waszyngtonie.

W ubiegłotygodniowych wyborach połówkowych demokraci odnieśli największe zwycięstwo od lat, zdobywając przewagę zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie. Była to wyraźna porażka obozu Donalda Trumpa, któremu wyborcy wystawili rachunek m.in. za wysokie koszty życia i niepopularną wojnę z Iranem. Nowy Kongres rozpocznie pracę 3 stycznia, po zaprzysiężeniu wybranych parlamentarzystów.

Zniesienia ceł nałożonych przez administrację Trumpa oczekuje 62 proc. respondentów. Wojna z Iranem przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen paliw, pogłębiając problemy inflacyjne, na które wpływają również dodatkowe opłaty nałożone na setki importowanych produktów.

Trump argumentował, że działania militarne są konieczne, aby uniemożliwić Iranowi zdobycie broni jądrowej. Cła przedstawiał natomiast jako narzędzie ochrony amerykańskiego przemysłu przed tańszymi towarami z zagranicy.

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Przywódcy Partii Demokratycznej zapowiedzieli, że jednym z ich priorytetów będzie poprawa sytuacji gospodarstw domowych. Zamierzają również wykorzystać nową większość do wywierania presji na rzecz zakończenia wojny oraz zniesienia taryf celnych.

Wyborcy oczekują współpracy ponad podziałami

Badanie pokazuje jednocześnie, że Amerykanie nie oczekują od nowego Kongresu wyłącznie konfrontacji z prezydentem. Zdecydowana większość respondentów, niezależnie od sympatii partyjnych, uważa, że Donald Trump powinien podejmować próby współpracy z demokratami. Podobne oczekiwania dotyczą przywódców demokratycznej większości w Kongresie, którzy również powinni szukać porozumienia z prezydentem.

Dziewięciu na dziesięciu ankietowanych wskazało, że w pierwszych 100 dniach pracy nowego Kongresu priorytetem powinny być problemy związane z kosztami życia. Mniejsze poparcie uzyskały postulaty dotyczące regulacji sztucznej inteligencji, reformy polityki imigracyjnej i walki ze zmianami klimatycznymi.

Amerykanie nie są przekonani do impeachmentu Trumpa

Jednocześnie wyniki sondażu wskazują, że wyborcy mogą nie poprzeć wszystkich działań, które demokraci chcieliby podjąć wobec administracji Trumpa. Szczególnie wyraźne są obawy dotyczące ewentualnej próby usunięcia prezydenta z urzędu.

42 proc. respondentów uważa, że wszczęcie przez nowy Kongres procedury impeachmentu wobec Trumpa byłoby złe dla kraju. Przeciwnego zdania jest 33 proc. badanych, a pozostali nie mieli wyrobionej opinii lub nie odpowiedzieli na pytanie.

Sami demokraci nie są zgodni co do strategii wobec prezydenta. Różnią się m.in. w kwestii tego, jak daleko powinni posunąć się w działaniach przeciwko Trumpowi i jego administracji, a także w sprawie ewentualnego impeachmentu prezydenta lub członków jego gabinetu. W tym tygodniu pod głosowanie w Izbie Reprezentantów ma trafić wniosek o impeachment sekretarza wojny Pete'a Hegsetha, zgłoszony przez republikańskiego kongresmena.

Po wyborach Trump deklarował, że prawdopodobnie będzie w stanie porozumieć się z demokratami. Jednocześnie awansował jednak Stephena Millera, jednego ze swoich najbardziej kontrowersyjnych doradców, na stanowisko szefa personelu Białego Domu. Miller określał wcześniej Partię Demokratyczną mianem krajowej organizacji ekstremistycznej.

Ani Trump, ani demokraci nie cieszą się dużym zaufaniem

Sondaż pokazuje również, że choć notowania prezydenta znalazły się blisko najniższego poziomu w jego karierze politycznej, demokraci nie mogą liczyć na szczególnie duży kredyt zaufania.

Pozytywną opinię o Partii Demokratycznej ma 45 proc. Amerykanów, a negatywną 51 proc. W przypadku republikanów proporcje są jeszcze mniej korzystne: 35 proc. badanych ocenia ich pozytywnie, natomiast 60 proc. negatywnie.

Poparcie dla Trumpa wynosi 32 proc.

Respondentów zapytano również, która z partii ma lepsze podejście do regulowania sztucznej inteligencji. 28 proc. wskazało demokratów, a 20 proc. republikanów. Pozostali nie mieli zdania lub uznali, że żadna z partii nie przedstawia lepszych rozwiązań.

Sondaż Reuters/Ipsos przeprowadzono przez internet na reprezentatywnej ogólnokrajowej próbie 1705 dorosłych Amerykanów. Margines błędu wynosi około 2 punktów procentowych.