Polityk zarzuca nadawcy naruszenie przepisów ustawy o radiofonii i telewizji w związku z materiałami dotyczącymi zamachu terrorystycznego w Krakowie z 7 listopada. 

Włodzimierz Czarzasty chce ukarania Telewizji Republika. Skierował wniosek do KRRiT

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował we wtorek, że zwrócił się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o podjęcie działań wobec Telewizji Republika. Na platformie X opublikował pismo skierowane do przewodniczącej KRRiT Agnieszki Glapiak, w którym domaga się wszczęcia postępowania dotyczącego nałożenia kary finansowej na nadawcę.

„Zwróciłem się do KRRiT z wnioskiem o ukaranie Republiki. Wszyscy wiedzą, za co” – napisał Czarzasty.

W piśmie marszałek Sejmu powołał się na art. 53 ustawy o radiofonii i telewizji, wskazując na możliwość nałożenia kary pieniężnej na nadawcę w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z przepisów, w tym art. 18 tej ustawy.

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Materiały Republiki o zamachu w Krakowie. Czarzasty wskazuje na naruszenie dobrego imienia policjantów

Jak wynika z dokumentu, zastrzeżenia marszałka Sejmu dotyczą materiałów opublikowanych przez Telewizję Republika w ostatnich dniach. Chodzi przede wszystkim o sposób przedstawiania wydarzeń związanych z zamachem, do którego doszło 7 listopada w Krakowie.

Czarzasty ocenił, że emitowane przez stację treści mogły naruszać przepisy dotyczące działalności nadawców. W szczególności wskazał na materiały odnoszące się do funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa.

„Budzące sprzeciw wypowiedzi prezentowane w audycjach nadawcy dotyczyły wydarzeń związanych z zamachem terrorystycznym w Krakowie 7 listopada 2026 r., obejmowały m.in. treści naruszające dobre imię funkcjonariuszy policji odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa” – napisał marszałek Sejmu.

W związku z tym zwrócił się do KRRiT o niezwłoczne podjęcie działań przewidzianych przez konstytucję i ustawę o radiofonii i telewizji.

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Kara dla Telewizji Republika? Marszałek Sejmu powołuje się na przepisy

W uzasadnieniu wniosku Czarzasty przywołał art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji. Zgodnie z tym przepisem audycje telewizyjne nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, polską racją stanu ani postaw i poglądów sprzecznych z moralnością i dobrem społecznym. Nie mogą również sprzyjać zachowaniom zagrażającym zdrowiu lub bezpieczeństwu.

Marszałek Sejmu wskazał także na art. 53 ustawy, który przewiduje nakładanie kar pieniężnych na nadawców naruszających określone obowiązki ustawowe.

W jego ocenie w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia na przewodniczącej KRRiT spoczywa obowiązek wydania decyzji o nałożeniu kary finansowej na odpowiedzialnego nadawcę.

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Czarzasty przypomina o konstytucyjnej roli KRRiT

W końcowej części pisma marszałek Sejmu odwołał się również do art. 213 Konstytucji RP, wskazując na ustrojową rolę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w nadzorowaniu działalności nadawców w interesie publicznym.

Jak podkreślił, wiąże się to z koniecznością reagowania na przypadki naruszania przepisów, w szczególności na praktyki podważające rzetelną weryfikację informacji.

Czarzasty zaznaczył także, że działania KRRiT powinny służyć ochronie wartości konstytucyjnych, w tym poszanowaniu godności oraz prawdy.