Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 10 listopada, przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji Kodeksu karnego i Kodeksu wykroczeń. Proponowane rozwiązania mają zwiększyć bezpieczeństwo funkcjonariuszy publicznych, umożliwić skuteczniejsze zwalczanie przestępczości związanej z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy oraz zaostrzyć odpowiedzialność osób, które swoim działaniem stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia innych.

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Zmiany obejmują trzy główne obszary: przepisy dotyczące czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego, odpowiedzialność karną za organizowanie nielegalnego przekraczania polskiej granicy oraz wysokość grzywien nakładanych za nielegalne przekroczenie granicy stanowiące wykroczenie.

Surowsze przepisy dotyczące napaści na policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej

Jednym z najważniejszych elementów projektu jest rozszerzenie przepisów regulujących odpowiedzialność za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.

Obowiązujące regulacje przewidują surowsze sankcje między innymi w przypadku ataków z wykorzystaniem broni palnej, noża lub innego przedmiotu o podobnym stopniu niebezpieczeństwa. Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w praktyce pojawiają się jednak wątpliwości dotyczące kwalifikacji prawnej niektórych szczególnie groźnych zachowań, takich jak napaść z użyciem samochodu.

Projekt przewiduje objęcie surowszą odpowiedzialnością również sytuacji, w których sprawca dokonuje napaści w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu funkcjonariusza.

Według resortu sprawiedliwości doprecyzowanie przepisów ma wyeliminować dotychczasowe niejasności interpretacyjne i zapewnić skuteczniejszą ochronę osobom wykonującym obowiązki służbowe, w szczególności policjantom i funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Organizowanie nielegalnego przekraczania granicy. Rząd chce zaostrzyć kary

Kolejna część projektu dotyczy przestępstw związanych z organizowaniem innym osobom nielegalnego przekraczania granicy Polski. Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje wprowadzenie trzech nowych typów kwalifikowanych tego przestępstwa, za które przewidziana będzie surowsza odpowiedzialność karna.

Zaostrzone sankcje mają obejmować osoby organizujące nielegalne przekraczanie granicy w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej. Surowsza odpowiedzialność będzie przewidziana także w przypadkach, gdy działania sprawcy narażają życie lub zdrowie wielu osób, a także wtedy, gdy następstwem przestępstwa jest śmierć człowieka.

Jak wyjaśnia resort, proponowane rozwiązania mają umożliwić bardziej adekwatne karanie sprawców szczególnie niebezpiecznych przestępstw związanych z nielegalnym przekraczaniem granicy.

Ministerstwo podkreśla, że celem zmian jest nie tylko przeciwdziałanie naruszaniu przepisów granicznych, lecz przede wszystkim zwiększenie odpowiedzialności osób, które czerpią korzyści z organizowania takich działań lub narażają innych na poważne niebezpieczeństwo.

Wyższe grzywny za nielegalne przekroczenie granicy. Minimum 500 zł zamiast 20 zł

Projekt nowelizacji zakłada również znaczące podwyższenie minimalnej grzywny za nielegalne przekroczenie polskiej granicy w przypadkach, gdy czyn ten stanowi wykroczenie.

Obecnie najniższa możliwa grzywna wynosi 20 zł. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości jej dolna granica ma zostać podniesiona do 500 zł, co oznacza 25-krotny wzrost minimalnej sankcji.

Według resortu zmiana ma zwiększyć dolegliwość kary i lepiej dostosować jej wysokość do charakteru naruszenia przepisów.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie? Projekt trafi do Sejmu

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazuje, że proponowane rozwiązania mają wzmocnić zdolność państwa do reagowania na szczególnie niebezpieczne przestępstwa, zarówno te związane z organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy, jak i z atakami na funkcjonariuszy publicznych.

Nowelizacja ma jednocześnie usunąć wątpliwości dotyczące stosowania dotychczasowych regulacji oraz umożliwić surowsze karanie sprawców czynów stwarzających poważne zagrożenie dla innych osób.

Przyjęcie projektu przez Radę Ministrów nie oznacza jeszcze wejścia nowych przepisów w życie. Dokument zostanie teraz skierowany do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie.