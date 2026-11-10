Październikowy wynik należy do najlepszych miesięcznych rezultatów z ostatnich dwóch lat. Jeszcze w lipcu sprzedaż obligacji oszczędnościowych osiągnęła rekordowe 9,8 mld zł. W kolejnych miesiącach zainteresowanie nieco osłabło – w sierpniu wartość zakupów wyniosła 8,2 mld zł, a we wrześniu spadła do 7,9 mld zł. Październik przyniósł ponowne odbicie.

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Roczne obligacje najpopularniejszym wyborem

Największym zainteresowaniem kupujących cieszyły się roczne obligacje ROR. W październiku Polacy nabyli je za 2,87 mld zł, co stanowiło 35 proc. całej sprzedaży. Ich oprocentowanie jest zmienne i zależy od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Drugie miejsce zajęły czteroletnie obligacje indeksowane inflacją (COI). Ich sprzedaż sięgnęła 1,95 mld zł, odpowiadając za 24 proc. październikowego wyniku. Na trzeciej pozycji znalazły się trzyletnie obligacje TOS ze stałym oprocentowaniem. Nabywcy przeznaczyli na nie 1,29 mld zł, czyli 16 proc. wszystkich wydatków na obligacje.

Sprzedaż obligacji Foto: Ministerstwo Finansów

Ponad miliard złotych trafił również na zakup dziesięcioletnich obligacji EDO. Ich sprzedaż wyniosła 1,15 mld zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się dwuletnie obligacje DOR, na które wydano 539 mln zł, oraz trzymiesięczne OTS. Wartość zakupów tych ostatnich wyniosła 218 mln zł.

Obligacje dla beneficjentów 800+

W październiku Polacy kupowali także obligacje rodzinne, przeznaczone dla beneficjentów programu Rodzina 800+. Na sześcioletnie papiery ROS wydano 36 mln zł, a na dwunastoletnie ROD – 113 mln zł. Łączna wartość ich sprzedaży wyniosła 149 mln zł.

Obligacje rodzinne mają szczególny charakter: można je nabywać do wysokości otrzymanych świadczeń wychowawczych z programu 800+.

- Obligacje oszczędnościowe to zyskowny i bezpieczny sposób pomnażania środków. Można to robić, korzystając z elastycznego wyboru długości okresu lokowania swoich pieniędzy – od 3 miesięcy do 12 lat w przypadku obligacji rodzinnych, a to przy stałym dostępie do oszczędności. Ten sposób pomnażania nadwyżek finansowych doceniają nasi klienci, którzy od początku roku kupili obligacje oszczędnościowe o wartości blisko 73 mld zł – skomentował wiceminister finansów Jurand Drop.