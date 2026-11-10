Prezydent Karol Nawrocki wręczy akt mianowania na Szefa Sztabu podczas uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Ale gen. Wiesław Kukuła de facto rozpoczął swoją drugą kadencję 10 października 2026 r., o czym już informowaliśmy.

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Najważniejszy obecnie dowódca w Wojsku Polskim został szefem sztabu równo trzy lata wcześniej, zaledwie na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi. Tamta zmiana w armii była nieoczekiwana i nastąpiła po nagłym złożeniu rezygnacji przez poprzedniego Szefa Sztabu gen. Rajmunda Andrzejczaka i Dowódcę Operacyjnego gen. Tomasza Piotrowskiego. Powodem ich decyzji był długotrwały konflikt z ówczesnym ministrem obrony Mariuszem Błaszczakiem.

Poprzednio gen. Wiesław Kukuła pełnił m.in. funkcję Dowódcy Generalnego, a od 2016 r. do końca 2022 r. był dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej. Wcześniej nie miał zbyt dużego doświadczenia w Sztabie Generalnym, a Podyplomowe Studia Polityki Obronnej, czyli tzw. kurs generalski, skończył w trybie weekendowym.

Dowódca Operacyjny z trzecią gwiazdką

Już we wtorek 10 listopada na wniosek ministra obrony narodowej prezydent awansował na stanowiska generalskie aż 10 oficerów. Generałem broni został Ireneusz Nowak, który od czerwca pełni funkcję Dowódcy Operacyjnego. To doświadczony pilot samolotów F-16, który wcześniej pełnił funkcję m.in. Inspektora Sił Powietrznych. Jednak to m.in. jego można obwiniać za zbyt małą liczbę wyszkolonych pilotów tych samolotów czy niezestrzelenie pocisku, który spadł niedaleko miejscowości Tarnawa – Kolonia.

Jak informuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, oprócz niego awans na stopień generała dywizji otrzymał gen. Rafał Miernik, który już rok temu mówił, że jest zwolennikiem przywrócenia powszechnego poboru.

Pierwszą gwiazdkę, czyli awanse na stopień generała brygady otrzymali płk Piotr Bieniek – dowódca 6. Brygady Powietrznodesantowej, płk Mariusz Czeczko – dowódca 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, płk Robert Frommholz – zastępca szefa Agencji Uzbrojenia, płk Przemysław Gogoliński – zastępca prezesa Agencji Mienia Wojskowego, płk pil. Krzysztof Kwiatkowski – dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, płk Tomasz Łysek – dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, płk Andrzej Magiera – dowódca 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej oraz płk Bogdan Sowa – szef zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Pewne kontrowersje budzi awans generalski Piotra Bieńka, który 10 lat temu brał udział w pijackiej burdzie, podczas której żołnierze poturbowali interweniujących policjantów i Straż Miejską. Sąd jako karę wyznaczył grzywnę.

Ilu jest generałów w Wojsku Polskim?

W sumie po tych awansach w Wojsku Polskim będzie ok. 170 generałów, z czego dwóch czterogwiazdkowych, dwunastu trzygwiazdkowych (generał broni) oraz ponad czterdziestu dwugwiazdkowych (generał dywizji) i ponad stu jednogwiazdkowych generałów brygady. W ostatnich latach ta liczba rośnie, co jest naturalne, ponieważ zwiększa się także liczebność Wojska Polskiego.