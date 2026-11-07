Gen. Roman Polko
W piątek przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola pojawiła się w polskim Sejmie. Do zgromadzonych na sali plenarnej posłów mówiła między innymi, że, jeśli chodzi o Rosję, to „Polska zauważyła niebezpieczeństwa znacznie wcześniej” niż reszta Europy.
Do sprawy odniósł się w rozmowie z Polskim Radiem 24 gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM.
Jak powiedział generał, „dobrze by było, gdyby Polska była słuchana wcześniej”.
– Gdyby nie oskarżano nas o jakąś fobię antyrosyjską, wtedy, kiedy świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński mówił o tym, że „najpierw Gruzja, później Ukraina, a potem być może Polska” – stwierdził Polko. – Spotykałem się z podobnymi głosami, kiedy wyrażałem swoje obawy na temat Rosji – dodał wojskowy, podkreślając, że lepiej słuchać ekspertów oraz osób, które zajmują się tą problematyką, a nie „promować życzeniowe myślenie”.
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Były dowódca GROM-u skomentował także słowa prezydenta Karola Nawrockiego, który stwierdził, że rząd przesadza ze straszeniem Rosją.
– Tu jest niestety kolejna pułapka, kiedy jakieś wewnętrzne spory polityczne czy bezpieczeństwo stają się przedmiotem gry, bo, jeżeli tak prezydent mówi, a inna wypowiedź jest taka, że są zagrożenia, przyznaje rację, to to jest tak, jak z programem SAFE – z jednej strony mówi, że nie jest potrzebny, że to obciąża budżet państwa, a z drugiej strony prezydent chwali się, że wydajemy dużo pieniędzy na własne bezpieczeństwo, na uzbrojenia – powiedział gen. Roman Polko.
Jak zaznaczył wojskowy, „premier w sposób wyważony, minister Sikorski też, podkreśla zagrożenia, które przecież obserwujemy”. Wysadzenie torów to nie była jakaś mrzonka, ataki w cyberprzestrzeni to jest rzeczywistość, gdzie dokładnie wiemy, że to z serwerów rosyjskich jesteśmy atakowani – zauważył.
– Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby te ataki okazały się skuteczne, gdyby nie było tej dobrej obrony w cyberprzestrzeni, wówczas oznaczałoby to, że np. usługi bankowe przestałyby działać, przestalibyśmy być w stanie załatwiać swoje różne sprawy – powiedział generał. Jak dodał Polko w rozmowie z Polskim Radiem 24, wiele szkodliwych działań jest blokowanych, ponieważ polski system bezpieczeństwa ma "dość dużą odporność”.
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W piątek Metsola powiedziała do zgromadzonych na sali plenarnej posłów, że, jeśli chodzi o Rosję, to „Polska zauważyła niebezpieczeństwa znacznie wcześniej” niż reszta Europy.
– Przez lata ostrzegaliście nas na temat Rosji, na temat zależności energetycznej. Na temat tego, do czego zdolny jest Kreml, a zbyt wielu w Europie nie słuchało – zwróciła się do zgromadzonych. – Mieliście rację, Europa powinna was usłyszeć wcześniej. Dzisiaj nie trzeba nikogo już przekonywać – dodała.
Jak zauważyła, prezydencja Polski w Radzie UE „postawiła bezpieczeństwo jako priorytet”. W jej ocenie Polska była też pierwszym krajem, który pokazał „wagę finansowania obronności europejskiej”.
– Dziękuję Polsce za przewodzenie w tym procesie zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO – podkreśliła Metsola.
Dodała, że Europa „konsekwentnie inwestuje w bezpieczeństwo i obronność”, a Polska wie, co oznacza „stać na pierwszej linii”. W tym miejscu wymieniła m.in. agresję Rosji na Ukrainę, instrumentalizację migracji z Białorusi czy akcje sabotażowe wobec Polski.
Macie doświadczenie tego wszystkiego. Przyjęliście to wyzwanie z determinacją i jasnością celu. Te zagrożenia są pomyślane tak, by przetestować naszą determinację, podzielić nasze społeczeństwa, podważyć nasze demokracje. W całej Unii Europejskiej dzisiaj wszyscy przed nimi stajemy – mówiła Metsola.
Oceniła, że „kiedy testowane jest bezpieczeństwo Polski, de facto testowane jest bezpieczeństwo Europy”. – I musimy stać razem, ramię w ramię – podkreśliła.
Metsola dodała także, że PE pracuje nad wieloletnim budżetem, wzmocnieniem konkurencyjności Europy, ograniczeniem biurokracji. – Chodzi o to, żeby ten budżet odpowiadał potrzebom dotyczącym energetyki, bezpieczeństwa czy rolnictwa – mówiła. – Chcemy również zwiększyć finansowanie dla wzmocnienia naszych zewnętrznych granic, a także wzmocnienia naszej flanki wschodniej – podkreśliła.
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