Raptem trzy książki tego pisarza są dostępne po polsku. Z tym, że to prawie cały jego dorobek. Legendę Johna Edwarda Williamsa (1922-1994) zbudował oczywiście „Stoner” wydany u nas po raz pierwszy w 2014 r. Rozgłos zyskało dopiero wznowienie tej kameralnej, wciągającej swoją niezwykłą atmosferą kampusowej opowieści o podstarzałym wykładowcy angielskiej literatury, które zostało u nas opublikowane w 2023 r. W 2025 r. ukazał się przekład powieści historycznej Williamsa „August”, parę miesięcy temu „Butcher’s Crossing” w przekładzie Macieja Stroińskiego.