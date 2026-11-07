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Raptem trzy książki tego pisarza są dostępne po polsku. Z tym, że to prawie cały jego dorobek. Legendę Johna Edwarda Williamsa (1922-1994) zbudował oczywiście „Stoner” wydany u nas po raz pierwszy w 2014 r. Rozgłos zyskało dopiero wznowienie tej kameralnej, wciągającej swoją niezwykłą atmosferą kampusowej opowieści o podstarzałym wykładowcy angielskiej literatury, które zostało u nas opublikowane w 2023 r. W 2025 r. ukazał się przekład powieści historycznej Williamsa „August”, parę miesięcy temu „Butcher’s Crossing” w przekładzie Macieja Stroińskiego.
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