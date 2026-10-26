Bardzo trudno jest sprawić, by rozważania naukowców trafiły pod strzechy. Szczególna trudność dotyczy nauk poświęconych zagadnieniom związanym z fizyką, chemią czy biologią (chociaż zauważmy, że na zmianach klimatu oraz szczepionkach „znają się” niezliczone rzesze dyletantów). Znacznie lepiej jest w naukach społecznych i humanistycznych, zwłaszcza gdy poszczególni autorzy potrafią „upublicystycznić” swoje badania.

Kryteria takiej masowej oceny popularności mogą być różne. Dla mnie jedna z ciekawszych obserwacji dotyczy tego, których naukowych autorów można znaleźć na lotniskowych księgarniach w różnych państwach. W tym, oczywiście subiektywnym, rankingu zdecydowanie wygrywa Noam Chomsky. Niemniej czasami pojawia się również Francis Fukuyama. Zapewne już niedługo w niektórych takich księgarniach znajdziemy jego najnowszą, autobiograficzną książkę „W królestwie ostatniego człowieka”.