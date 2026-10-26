Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
- codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
- pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Gaël Monfils ostatni mecz rozegrał na początku września, podczas US Open. Odebrał wtedy pamiątkowy plakat. Nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, a i tak zapisał się w historii tenisa
Pierwsze zawodowe zwycięstwo odniósł w Polsce na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego. W 2005 r. w turnieju Idea Prokom Open 18-letni Monfils, sklasyfikowany wówczas na 65. pozycji w rankingu ATP, pokonał w trzech setach Niemca Floriana Mayera. Odebrał tytuł Rafaelowi Nadalowi, który wygrał w Sopocie rok wcześniej.
Hiszpan i Francuz to najwybitniejsi triumfatorzy nieistniejącego turnieju rozgrywanego przez 15 lat w tym wyjątkowym historycznie, jak widać nie tylko dla polskiego tenisa, miejscu. Monfils nigdy nie dorównał geniuszowi z Majorki, choć przerósł go osiągnięciami wśród juniorów. W tej kategorii wiekowej wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe, a do pełnej puli zabrakło mu jedynie zwycięstwa w US Open.
Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)
Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas