Pierwsze zawodowe zwycięstwo odniósł w Polsce na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego. W 2005 r. w turnieju Idea Prokom Open 18-letni Monfils, sklasyfikowany wówczas na 65. pozycji w rankingu ATP, pokonał w trzech setach Niemca Floriana Mayera. Odebrał tytuł Rafaelowi Nadalowi, który wygrał w Sopocie rok wcześniej.

Hiszpan i Francuz to najwybitniejsi triumfatorzy nieistniejącego turnieju rozgrywanego przez 15 lat w tym wyjątkowym historycznie, jak widać nie tylko dla polskiego tenisa, miejscu. Monfils nigdy nie dorównał geniuszowi z Majorki, choć przerósł go osiągnięciami wśród juniorów. W tej kategorii wiekowej wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe, a do pełnej puli zabrakło mu jedynie zwycięstwa w US Open.