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Nonszalancja odebrała mu wiele trofeów. Monfils czasami unosił się nad kortem

Skalą talentu Gaël Monfils dorównywał największym tenisistom swojego pokolenia. Życiowa i sportowa nonszalancja odebrała mu wiele trofeów. 40-letni Francuz zakończył karierę.

Publikacja: 26.10.2026 17:07

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Gaël Monfils ostatni mecz rozegrał na początku września, podczas US Open. Odebrał wtedy pamiątkowy p

Gaël Monfils ostatni mecz rozegrał na początku września, podczas US Open. Odebrał wtedy pamiątkowy plakat. Nigdy nie wygrał turnieju wielkoszlemowego, a i tak zapisał się w historii tenisa

Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

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Olgierd Kwiatkowski

Pierwsze zawodowe zwycięstwo odniósł w Polsce na kortach Sopockiego Klubu Tenisowego. W 2005 r. w turnieju Idea Prokom Open 18-letni Monfils, sklasyfikowany wówczas na 65. pozycji w rankingu ATP, pokonał w trzech setach Niemca Floriana Mayera. Odebrał tytuł Rafaelowi Nadalowi, który wygrał w Sopocie rok wcześniej.

Hiszpan i Francuz to najwybitniejsi triumfatorzy nieistniejącego turnieju rozgrywanego przez 15 lat w tym wyjątkowym historycznie, jak widać nie tylko dla polskiego tenisa, miejscu. Monfils nigdy nie dorównał geniuszowi z Majorki, choć przerósł go osiągnięciami wśród juniorów. W tej kategorii wiekowej wygrał trzy turnieje wielkoszlemowe, a do pełnej puli zabrakło mu jedynie zwycięstwa w US Open.

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