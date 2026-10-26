Sąd rejonowy zwrócił się pytaniem prawnym do Sądy Najwyższego: Czy na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania o zawezwanie do próby ugodowej przysługuje zażalenie do sądu okręgowego?
To sedno najnowszej uchwały Sądu Najwyższego. Jest to ważne rozstrzygnięcie, gdyż zawezwanie do próby ugodowej (tak nazywa się tę procedurę) często występuje w sprawach cywilnych, kiedy jej inicjatorowi chodzi o przerwanie biegu przedawnienia. Z takiej procedury korzystają ci, którzy chcą w ten prosty sposób zakończyć spór lub uniknąć przedawnienia swego roszczenia i nie stracić szansy na uzyskanie swej należności.
Z tej procedury skorzystał bank, który złożył wniosek o zawezwanie do próby ugodowej z W. (jego domniemanym dłużnikiem), który nie odebrał jednak odpisu tego wniosku. Sąd Rejonowy Lublin–Zachód zawiesił postępowanie i zobowiązał pełnomocnika banku do doręczenia W. korespondencji za pośrednictwem komornika i potwierdzenia doręczenia lub przedstawienia dowodu, że pod wskazanym we wniosku adresem W. podejmuje korespondencję. Trzy miesiące później pełnomocnik banku wniósł o podjęcie zawieszonego postępowania, jednak SR odmówił. Pełnomocnik banku zaskarżył to postanowienie do Sądu Okręgowego w Lublinie, który sprawę zwrócił sądowi rejonowemu do ponownego rozpoznania.
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Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć, czy porozumienie się stron i zawarcie ugody, którą sąd zatwierdził, uprawnia do zwrotu całej opłaty sądowej.
Sąd rejonowy wyciągnął z postanowienia SO wniosek, że SO uznał, że na takie postanowienie zażalenie nie przysługuje. A ponieważ w orzecznictwie sądów powszechnych ta kwestia jest sporna, SR zwrócił się z pytaniem prawnym do Sądu Najwyższego: Czy na postanowienie w przedmiocie umorzenia postępowania o zawezwanie do próby ugodowej przysługuje zażalenie do sądu okręgowego?
W uzasadnieniu pytania jego autorzy, sędziowie Marcin Jędrejek, Rafał Kazimierski i Joanna Walentyn, wskazali, że postanowienie o umorzeniu postępowania o zawezwanie do próby ugodowej wydawane jest, kiedy sąd już podjął określone czynności, a wnioskodawca działa w zaufaniu do organu wymiaru sprawiedliwości w ważnej dla niego sprawie. Zgodnie bowiem z art. 121 pkt 6 Kodeksu cywilnego bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń objętych zawezwaniem do próby ugodowej przez czas trwania tego postępowania. W razie gdyby takie postanowienie było niezaskarżalne, termin biegłby już od dnia jego wydania, a nie doręczenia wnioskodawcy, czasem nawet z kilkumiesięcznym opóźnieniem.
Wśród argumentów za możliwością odwołania do wyższej instancji podaje się też fakt, że także w tej procedurze sądy mogą popełniać błędy, a skuteczne postępowanie ugodowe jest także w interesie samego sądownictwa.
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Wiarygodność próby ugodowej ma badać sąd rozpoznający daną sprawę, czy to z własnej inicjatywy, czy na wniosek strony.
SN (sędziowie Marcin Krajewski, Piotr Telusiewicz i Marcin Trzebiatowski) przychylił się do tego stanowiska, podejmując uchwałę, że na postanowienie o umorzeniu postępowania pojednawczego przysługuje zażalenie do sądu drugiej instancji.
Sygnatura akt: III CZP 26/26
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