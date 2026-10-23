Pozwana uznała swoje zadłużenie i zobowiązała się spłacać je w ratach, ale się z tego nie wywiązywała.
Kwestia ta wynikła w sprawie zwrotu pożyczki udzielonej pozwanej. Zwrotu tego przed sądem żądał nie pożyczkodawca, ale nabywca tej wierzytelności na podstawie umowy cesji.
Pozwana uznała swoje zadłużenie i zobowiązała się spłacać je w ratach, ale się z tego nie wywiązywała. Z drugiej strony nie do końca wiadomo, dlaczego zrzeka się możliwości podnoszenia zarzutu przedawnienia tego roszczenia. Mimo to sąd rejonowy oddalił powództwo nabywcy wierzytelności o zasądzenie mu prawie 2 tys. zł.
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Sąd rejonowy uznał roszczenie za przedawnione. Ponadto orzekł, że rezygnacja pozwanej z możliwości podnoszenia zarzutu przedawnienia zmierzała do obejścia prawa. Konsument w drodze jednostronnej czynności prawnej nie może bowiem skutecznie zrzec się zarzutu przedawnienia. W myśl art. 117 § 2¹ kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, co oznacza, że sąd musi z urzędu uwzględnić fakt przedawnienia.
Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Poznaniu, a ten powziął wątpliwości, które zawarł w pytaniu prawnym do Sądu Najwyższego: czy konsument może zrzec się zarzutu przedawnienia?
Autor pytania do SN, sędzia Tomasz Żak, wskazał w jego uzasadnieniu, że kwestia zrzeczenia się przez konsumenta zarzutu przedawnienia nie została dotychczas wyjaśniona, a w literaturze prawniczej prezentowane są dwa poglądy. Do jednego przychylił się w tej sprawie sąd rejonowy, orzekając, że konsument nie może zrzec się zarzutu przedawnienia i w konsekwencji oddalił powództwo.
Stanowisko to budzi jednak wątpliwości, tym bardziej że przepisy kodeksu cywilnego w tym zakresie przechodziły długą ewolucję. W wersji obowiązującej od 9 lipca 2018 r. po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, co oznacza, że przedawnione roszczenie przeciwko konsumentowi z mocy prawa przekształca się w zobowiązanie naturalne. W konsekwencji traci przymiot zaskarżalności, wobec czego nie można go dochodzić przed sądem. Upływ terminu traktowany bywa jako źródło korzystnej sytuacji prawnej, a praktyczną jego korzyścią mogłaby być przykładowo chęć zawarcia ugody z wierzycielem.
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Część przedstawicieli nauki prawa prezentuje inne stanowisko i uznaje, że konsument może świadomie podnieść zarzut przedawnienia samodzielnie, który podlega ocenie z punktu widzenia wad oświadczeń woli. Zrzeczenie się przez konsumenta zarzutu przedawnienia można postrzegać jako przejaw przysługującego mu prawa (podmiotowego). W praktyce obrotu czynność ta najczęściej pozostaje w związku z zawieraniem ugody między dłużnikiem-konsumentem a wierzycielem będącym podmiotem profesjonalnym. W związku z tym zasadne jest powiązanie dopuszczalności takiego zrzeczenia się z zasadą swobody umów – argumentują zwolennicy tego stanowiska.
Sąd Najwyższy w składzie: sędziowie Mariusz Łodko, Jacek Grela i Maciej Kowalski, nie poszedł za tym stanowiskiem, podejmując w czwartek uchwałę, że konsument nie może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia jego długu.
Uzasadnienie uchwały będzie opublikowane w późniejszym terminie.
Sygnatura akt: III CZP 18/29
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