Sąd Najwyższy zostawił otwartą sprawę, która dotyczy tysięcy umów deweloperskich
Do szerszego składu Izby Cywilnej SN w marcu ówczesna pierwsza prezes SN prof. Małgorzata Manowska wystąpiła z pytaniem:
Czy zajęcie nieruchomości (pozwala ono egzekwować należności wierzycieli), na której prowadzona jest inwestycja budowlana, wpisanie ostrzeżenia do księgi wieczystej po tym, jak ujawniono w niej nabywcę lokalu z tytułu umowy deweloperskiej, obejmuje także lokal wybudowany i wyodrębniony, a jego własność została przeniesiona na nabywcę?
A w razie odpowiedzi twierdzącej, czy w takich okolicznościach kolejni wierzyciele dewelopera mogą przyłączyć się do egzekucji z lokalu mieszkalnego będącego już własnością nabywcy, a informacje o nich podlegają wpisowi do jego księgi wieczystej?
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Chodzi więc o to, czy osoba podpisująca umowę deweloperską na wybudowanie i zakup mieszkania ponosi ryzyko sytuacji finansowej dewelopera, kiedy okaże się, że deweloper jest zadłużony i jego wierzyciele kierują egzekucję do nieruchomości, na której trwa budowa.
W uzasadnieniu pytania I Prezes SN wskazała, że w orzecznictwie są dwa sposoby rozstrzygnięcia tego zagadnienia. Pierwszy zakłada, że zajęcie i wpis ostrzeżenia do księgi wieczystej nieruchomości już po ujawnieniu w niej roszczenia nabywcy lokalu mieszkalnego nie obejmują następnie wyodrębnionego lokalu i nie są wpisywane do jego nowo zakładanej księgi. Ta wykładnia jest raczej korzystna dla nabywcy lokalu, ponieważ odpowiada jego oczekiwaniu uzasadnionemu treścią księgi wieczystej w momencie zawierania umowy deweloperskiej.
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Nabywcy lokali mają prawo do przeniesienia na nich własności lokalu bez obciążeń, hipotek zabezpieczających innych kontrahentów sprzedawcy.
Druga wykładnia prowadzi do odmiennego rozstrzygnięcia, polegającego na zajęciu egzekucyjnym wybudowanego i wyodrębnionego lokalu oraz powieleniu ostrzeżenia o egzekucji z księgi wieczystej nieruchomości, na której była ta inwestycja, do księgi wieczystej zakładanej dla mieszkania, a więc obciąża zarówno nieruchomość, jak i lokal wyodrębniony w wykonaniu umowy deweloperskiej. Ta wykładnia jest niekorzystna dla nabywcy lokalu, gdyż skutkuje dodatkowymi uprawnieniami innych wierzycieli dewelopera. Mogą oni dochodzić swych wierzytelności w drodze egzekucji zarówno z nieruchomości gruntowej, na której prowadzona jest inwestycja budowlana, jak i z wybudowanego lokalu, stanowiącego własność nabywcy – wskazano w puencie uzasadnienia pytania.
SN obradował nad tym pytaniem na posiedzeniu niejawnym. Uzasadnienie odmowy podjęcia uchwały będzie na piśmie w terminie późniejszym.
Sygnatura akt: III CZP 9/26
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