Na siedmiu rynkach deweloperzy sprzedali we wrześniu niemal 4,4 tys. mieszkań, a wprowadzili do oferty ponad 5,6 tys. Duży popyt nie podbił cen. Klient wciąż ma mocne karty – wynika z barometru portalu Tabelaofert.pl.

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Sprzedaż nowych mieszkań utrzymuje się na wysokim poziomie trzeci miesiąc z rzędu. Z barometru cen mieszkań serwisu Tabelaofert.pl wynika, że we wrześniu na siedmiu największych rynkach deweloperzy sprzedali niemal 4,4 tys. mieszkań, o prawie 4 proc. więcej niż w sierpniu. W tym roku lepsze wyniki odnotowano w styczniu i lipcu.

W całym trzecim kwartale deweloperzy sprzedali 12,9 tys. lokali, o 12,3 proc. więcej niż w drugim kwartale. W porównaniu z trzecim kwartałem ub.r. sprzedaż wzrosła prawie o 11 proc.

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Deweloperzy wprowadzili do oferty więcej mieszkań niż sprzedali

Najlepsze w tym roku wyniki sprzedaży nowych mieszkań odnotowano we wrześniu w Warszawie i Poznaniu. Na stołecznym rynku pierwotnym nabywców znalazło ponad 1,6 tys. lokali o ok. 30 proc. więcej niż w sierpniu, a mimo to oferta zmniejszyła się zaledwie o 0,3 proc. W Poznaniu sprzedaż wzrosła o 17 proc., do blisko 570 lokali, a liczba dostępnych mieszkań spadła o 3,5 proc.

Inaczej było w Łodzi, gdzie sprzedaż mieszkań spadła aż o 43 proc., a oferta wzrosła o 4,2 proc. Największy wzrost oferty o 5,5 proc., portal Tabelaofert odnotował we Wrocławiu.

We wrześniu do sprzedaży na siedmiu największych rynkach deweloperzy wprowadzili ponad 5,6 tys. mieszkań. To więcej niż udało im się sprzedać. Łączna oferta nadal przekraczała 70 tys. lokali.

Foto: mat.prasowe

Jak podkreślają autorzy barometru, nawet trzy miesiące dobrej sprzedaży nie doprowadziły do istotnego ograniczenia oferty mieszkań.

– Jeszcze niedawno tak dobre wyniki sprzedaży mogłyby wywołać obawy, że mieszkań zacznie brakować, a ceny ponownie ruszą w górę. Dziś sytuacja wygląda inaczej. Deweloperzy nie tylko sprzedają, ale też intensywnie uzupełniają ofertę – komentuje Ewa Palus, główna analityczka serwisu Tabelaofert. – To oznacza, że poprawa sprzedaży nie musi odbywać się kosztem kupujących. Dla dewelopera duża oferta konkurencji oznacza, że nawet przy rosnącym zainteresowaniu mieszkaniami nie może zakładać, że klient zaakceptuje każdą cenę.

Wrzesień bez cen nowych mieszkań. Deweloperzy nie mogą dyktować warunków

Mimo dużego popytu na mieszkania średnia cena ofertowa nowych mieszkań na siedmiu rynkach to nieco ponad 16,2 tys. zł za mkw. W porównaniu z sierpniem nie zmieniła się, od grudnia 2025 r. wzrosła o 3 proc.

Foto: mat.prasowe

– Trzy miesiące dobrej sprzedaży to już nie przypadek, ale nie oznacza to powrotu do rynku, na którym deweloperzy mogli dyktować warunki – komentuje Robert Chojnacki, założyciel portalu Tabelaofert.pl. – Deweloperzy sprzedają więcej, ale wciąż muszą zabiegać o klienta. Właśnie dlatego, mimo wyraźnej poprawy sprzedaży, ceny pozostają stabilne. To zupełnie inna sytuacja niż w okresach, kiedy każde przyspieszenie popytu niemal natychmiast prowadziło do podwyżek.

Analitycy zaznaczają, że stabilna średnia cena na siedmiu największych rynkach nie oznacza, że we wszystkich miastach ceny pozostały na tym samym poziomie. We wrześniu, w porównaniu z sierpniem, największy wzrost średniej ceny ofertowej odnotowano w Poznaniu – o 1,1 proc. Niewielkie podwyżki widać także w Łodzi (0,4 proc.), w Warszawie i Wrocławiu (po 0,1 proc.). W Trójmieście średnia cena nie zmieniła się, spadki odnotowano w Krakowie (o 0,3 proc.) i Katowicach (o 0,9 proc.).

Foto: mat.prasowe

Wyraźnie większe różnice pokazuje analiza cen od grudnia 2025 r. W ciągu trzech kwartałów największy wzrost średniej ceny ofertowej odnotowano we Wrocławiu - o 5,6 proc. To niemal dwukrotnie więcej niż w Warszawie i Trójmieście (o 3 proc.) i w Poznaniu (3,1 proc.).

W Krakowie wzrost wyniósł 1,8 proc., w Łodzi ceny praktycznie się nie zmieniły (wzrost o 0,1 proc.), a Katowice były jedynym analizowanym rynkiem, na którym średnia cena spadła (o 1 proc.).

Ile kosztuje typowe mieszkanie

Autorzy barometru podkreślają, że średnia cena mieszkań nie zawsze wskazuje, ile kosztuje typowe mieszkanie. Wpływ, jaki na statystyki mają droższe mieszkania, pokazuje porównanie średnich cen ofertowych z medianą.

We wrześniu w Warszawie mediana cen nowych mieszkań była o ok. 9 proc. niższa od średniej, a w Krakowie o ok. 7 proc. – Oznacza to, że w obu miastach co najmniej połowa oferowanych mieszkań miała cenę za metr kwadratowy niższą od rynkowej średniej – wyjaśniają analitycy.

Foto: mat.prasowe

– Kupujący często słyszą, że średnia cena metra kwadratowego w Warszawie czy Krakowie jest bardzo wysoka, i na tej podstawie oceniają, czy stać ich na mieszkanie. Tymczasem średnią podnoszą także najdroższe lokale, które nie są przecież tym, czego szuka większość nabywców – zauważa Ewa Palus. – Dlatego warto patrzeć na medianę i ceny mieszkań w konkretnym segmencie rynku. Może się okazać, że wybór lokali mieszczących się w naszym budżecie jest znacznie większy, niż sugerują nagłówki o średnich cenach.

Analityczka dodaje, że ważną częścią rynku pierwotnego jest segment popularny, obejmujący mieszkania odpowiadające potrzebom szerokiej grupy nabywców. – O ich atrakcyjności decyduje połączenie ceny, lokalizacji, metrażu i funkcjonalności. Różnice między cenami tych mieszkań a średnią dla całego rynku są szczególnie widoczne w Warszawie i Trójmieście, gdzie na ogólne statystyki silnie wpływają droższe inwestycje – tłumaczy.

Foto: mat.prasowe

We wrześniu ceny mieszkań popularnych pozostawały stabilne niemal we wszystkich miastach. W sześciu z siedmiu rynków miesięczne zmiany nie przekraczały 0,5 proc. Wyjątkiem był Wrocław, gdzie średnia cena wzrosła o 3,4 proc., głównie za sprawą nowych inwestycji o wyższym standardzie.

Mieszkania na kredyt bez wkładu własnego

Cena mieszkania to nie wszystko. Dla części kupujących równie ważne są warunki finansowania, w tym zgromadzenie wkładu własnego i limity cen obowiązujące w programach wspierających zakup pierwszego mieszkania. Nawet lokal z segmentu popularnego nie zawsze mieści się w tych limitach.

– Dobrym przykładem znaczenia warunków finansowania jest Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy, z którego dotychczas korzystali przede wszystkim nabywcy nieruchomości z rynku wtórnego. Według danych BGK tylko 21 proc. takich kredytów udzielonych do końca czerwca 2026 r. przeznaczono na rynek pierwotny – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu Tabelaofert.pl. – Jedną z barier były limity cen. Ich październikowe podwyższenie może zwiększyć wybór nowych mieszkań dla uczestników programu.

Robert Chojnacki podsumowuje, że popyt na mieszkania jest dziś znacznie większy, niż można się było spodziewać. – Rynek jest jednak bardzo zróżnicowany. Deweloperzy muszą precyzyjniej odpowiadać na potrzeby klientów. Nie spodziewam się jednego scenariusza dla całej Polski – mówi. – Dobrze wycenione, dopasowane do potrzeb klientów mieszkania, mogą sprzedawać się bardzo szybko, podczas gdy inne czekają dłużej. Tempo zakupów mogą zmienić inflacja, koszt kredytu i sytuacja międzynarodowa.