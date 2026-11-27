Materiał we współpracy z CTP Polska

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Nową walutą na rynku magazynowym są megawaty i gotowość pod automatyzację. Zrobotyzowane centra dystrybucyjne, chłodnie czy flota elektrycznych pojazdów potrzebują znacznie więcej energii niż tradycyjne hale, a uzyskanie dużego przyłącza, zwłaszcza gdy wymaga rozbudowy sieci, może trwać nawet kilka lat. CTP dysponuje zabezpieczonymi mocami przyłączeniowymi w kluczowych lokalizacjach, w tym w Gdańsku, odpowiadając na rosnące potrzeby między innymi przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych. Ponadto 100 proc. dachów w polskich CTParkach jest przystosowanych do montażu instalacji fotowoltaicznych.

Przez lata o atrakcyjności inwestycji przemysłowo-magazynowej decydowały dwa czynniki: lokalizacja i cena. W dobie postępującej robotyzacji, automatyzacji procesów, reindustrializacji Europy oraz gwałtownego rozwoju centrów danych, na coraz ważniejsze kryterium wyboru obiektu wyrasta dostępna od ręki moc przyłączeniowa i stabilność energetyczna. Na konkurencyjnym rynku o ograniczonej przepustowości sieci sama działka czy nowoczesna hala bez odpowiedniego zabezpieczenia w megawaty po prostu staje się mniej atrakcyjna.

CTPark Opole Foto: mat. prasowe

Parki logistyczne CTP z zabezpieczonymi mocami oraz potencjałem ich zwiększenia

CTP odpowiada na wyzwania z wyprzedzeniem, kontraktując wysokie moce przyłączeniowe w ramach ogólnopolskiej sieci parków przemysłowo-magazynowych – od północy po południe kraju. W sześciu parkach – CTPark Opole (14,3 MW), CTPark Warsaw West (10,6 MW), CTPark Zabrze (8,7 MW), CTPark Gdańsk Port (8 MW), CTPark Katowice (7,5 MW) i CTPark Rzeszów (7 MW) – do dyspozycji jest łącznie ponad 56 MW. Szczególne znaczenie ma pula 8 MW zabezpieczona w Gdańsku. Na północy Polski moce przyłączeniowe są dziś wyjątkowo deficytowe, co czyni tę lokalizację realną opcją dla firm z branż energochłonnych.

W większości z tych parków istnieje potencjał dalszego zwiększenia mocy przyłączeniowych, co daje najemcom przestrzeń do wdrażania cięższej automatyki i skalowania produkcji wraz ze wzrostem biznesu.

– Rosnące koszty energii oraz niepewność geopolityczna na rynkach globalnych sprawiają, że bezpieczeństwo energetyczne przestało być dla sektora logistyczno-przemysłowego jedynie elementem strategii ESG – stało się kluczowym warunkiem ciągłości biznesu – mówi Szymon Staszewski, Energy Manager w CTP Polska. – Strategia naszej firmy opiera się na dwóch uzupełniających się filarach: własnej produkcji energii elektrycznej ze słońca poprzez instalacje PV na dachach obiektów oraz centralnych, w 100 proc. zielonych zakupach portfelowych – dodaje. Umowa zawarta na lata 2026–2028 zabezpiecza dostawy zielonej energii dla całej grupy zakupowej CTP, obejmującej spółki zarządzające parkami między innymi w Rzeszowie, Zabrzu, Katowicach, Opolu, Sulechowie, Iłowej, czy pod Warszawą.

Niezależność energetyczną najemców wzmacniają inwestycje prowadzone przez Grupę CTP w skali globalnej – łączna moc instalacji fotowoltaicznych we wszystkich parkach Grupy osiągnęła już 161 MWp. Do tej pory spółka koncentrowała się na budowie mikroinstalacji przeznaczonych głównie do zasilania części wspólnych, teraz czas na kolejny krok. Zwiastunem jest oddany w połowie roku zaawansowany system solarny, zaprojektowany specjalnie na potrzeby operacyjne najemcy. – To wdrożenie pokazuje, jak CTP dopasowuje infrastrukturę do wysokich wymagań energetycznych swoich partnerów, realnie obniżając ich koszty operacyjne i redukując ślad węglowy. Inwestycja ta stanowi istotny krok w rozwoju projektów fotowoltaicznych realizowanych przez CTP w Polsce – mówi Staszewski.

Zielona strategia to również dostęp do finansowania – w I połowie 2026 r. Grupa CTP wyemitowała zielone obligacje o wartości 500 mln euro. Polski rynek, stanowiący dziś 7 proc. wybudowanego globalnego portfela spółki, jest jednym z kluczowych beneficjentów strategii.

CTP nie tylko dostarcza infrastrukturę gotową na wyzwania transformacji energetycznej, ale przyciąga do swoich parków kluczowych graczy z sektora zielonej energii.

Przykładem jest globalny producent komponentów dla energetyki wiatrowej – Windar Renovables, który wybrał CTPark Legnica na lokalizację swojego drugiego w Polsce zakładu produkcji wież do turbin wiatrowych. Pokazuje to, że parki CTP spełniają rygorystyczne wymagania techniczne i energetyczne zaawansowanej produkcji przemysłowej wspierającej rozwój OZE.

Magazyny CTP dostępne dla najemców od ręki

Kluczową przewagą CTP jest również gotowa do wynajęcia infrastruktura magazynowo-przemysłowa – w obecnych realiach rynkowych na nową halę najemcy muszą czekać nawet kilkanaście miesięcy. Spółka oferuje w Polsce 16 już wybudowanych parków w strategicznych lokalizacjach (kolejne są w realizacji). Zarządza dziś 35 funkcjonującymi obiektami. Dla firm szukających powierzchni magazynowych lub produkcyjnych oznacza to możliwość niemal natychmiastowego uruchomienia operacji w istniejących, uzbrojonych w wysokie moce energetyczne halach, przy jednoczesnym zachowaniu przestrzeni na dalszą rozbudowę w ramach tego samego kompleksu lub europejskiej sieci CTPark.

Łączna powierzchnia wynajęta w polskich parkach CTP przekroczyła już 1 mln mkw. W ciągu zaledwie 3,5 roku (od końca 2022 r. do połowy 2026 r.) polski portfel wybudowanych obiektów spółki wzrósł ponad pięciokrotnie – z 218 tys. mkw. do 1,09 mln mkw.

– Dysponujemy jednym z największych banków ziemi w kraju, liczącym blisko 2,6 mln mkw. gruntów. Daje nam to ogromną elastyczność w realizacji kolejnych projektów, w tym zaawansowanych obiektów typu built-to-suit – mówi Dominika Duda-Słoma, członkini zarządu CTP Poland ds. finansowych.

Głównymi motorami rozwoju portfela najemców CTP w Polsce są sektory e-commerce i handlu detalicznego (odpowiadające za blisko 40 proc. wynajętej powierzchni), operatorzy logistyczni (około 23 proc.) oraz przedsiębiorstwa produkcyjne, w tym związane z obszarem OZE (ok. 17 proc.). Taki rozkład transakcji potwierdza status Polski jako kluczowego hubu logistyczno-dystrybucyjnego oraz niesłabnący napływ inwestycji produkcyjnych napędzanych nearshoringiem.

CTPark Gdańsk Port Foto: mat. prasowe

Pomorze nowym hubem energetyczno-przemysłowym

CTP uważnie śledzi rynkowe trendy i dostrzega, że środek ciężkości polskiej energetyki zaczyna przesuwać się na północ. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej i przygotowania do budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu już dziś przyciągają do regionu inwestycje przemysłowe i logistyczne. Firmy budujące tam swoje łańcuchy dostaw potrzebują jednak infrastruktury gotowej na wysokie obciążenia – odpowiedzią na to jest CTPark Gdańsk Port, który dysponuje obecnie 8 MW dostępnej mocy przyłączeniowej z możliwością dalszej rozbudowy.

– CTPark Gdańsk Port to nasza pierwsza inwestycja na Pomorzu – w rejonie stanowiącym absolutny punkt odniesienia dla międzynarodowej i transgranicznej logistyki. Sukces naszego wejścia na ten rynek to wynik synergii kilku kluczowych elementów: ugruntowanego know-how CTP, elastyczności w dostosowywaniu modułów najmu oraz strategicznego potencjału samej lokalizacji. Park powstaje na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, stanowiąc bezpośrednie zaplecze operacyjne dla Portu Gdańsk oraz terminalu głębokowodnego Baltic Hub, do którego zawijają statki z Azji i całego świata. Dzięki temu dostarczamy naszym klientom infrastrukturę, która buduje ich przewagę konkurencyjną w skali globalnej – mówi Kornelia Łukaszewska-Ciesielska, business developer w CTP Polska.

Materiał we współpracy z CTP Polska