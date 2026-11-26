Najbardziej brakuje dużych, nowoczesnych powierzchni dostępnych od zaraz w centrum Warszawy.
W październiku z oferty zniknęły 323 moduły biurowe – tyle, co przed rokiem, a trafiło do niej 259 modułów. Wynajęta powierzchnia (87,1 tys. mkw.) przewyższyła dodaną do oferty (84,9 tys. mkw.), była jednak o 8,2 proc. mniejsza niż w październiku 2025 r. – podaje REDD.
Od początku roku wynajęto 1,10 mln mkw. biur, o 9,3 proc. więcej niż przed rokiem. Biuro czeka na najemcę średnio 498,7 dnia. – To najniższy wynik w tym roku – podkreśla Krzysztof Foks, ekspert REDD. Najszybciej znikały biura do 500 mkw. – średnio po 427,1 dnia (o 1,7 dnia więcej niż w październiku 2025 r.).
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Najdłużej – średnio 856 dni – czekały biura od 500 do 1 tys. mkw., w ciągu roku czas ten skrócił się o 43,7 dnia. Moduły powyżej 1 tys. mkw. znikały średnio po 775,8 dnia, o 43,3 dnia szybciej niż rok temu.
Paweł Skałba, senior partner, dyrektor działu powierzchni biurowych w firmie doradczej Colliers, ocenia, że październik potwierdził wcześniejsze obserwacje: najemcy są aktywni, ale coraz częściej podejmują decyzje z dużym wyprzedzeniem. – Trudno mówić o fali przeprowadzek. Transakcje biurowe mają długi cykl: od rozpoczęcia poszukiwań przez negocjacje i projektowanie do fit-outu i relokacji może minąć wiele miesięcy – mówi dyrektor Skałba. – Informacje publikowane w październiku dotyczą często powierzchni, na które najemcy wprowadzą się dopiero w kolejnych latach.
W październiku komunikowano m.in. wynajem ok. 7 tys. mkw. w Upper One w Warszawie przez najemcę z sektora technologicznego. Największą transakcją III kwartału był przednajem (pre-let, czyli umowa najmu powierzchni na etapie budowy lub planowania) 20 tys. mkw. przez PwC w AFI Tower. Z kolei eService w powstającym kompleksie Drucianka wynajął 7,5 tys. mkw.
Paweł Skałba podkreśla, że dziś jest najtrudniej o dużą nowoczesną powierzchnię w jednym budynku, zwłaszcza w centralnych lokalizacjach Warszawy. – Problem jest jeszcze większy, jeśli najemca potrzebuje kilku sąsiadujących pięter i wysokiego standardu technicznego – zauważa.
Podkreśla, że warszawski rynek staje się dwubiegunowy. W Centrum Zachodnim – okolicach Ronda Daszyńskiego pustostany wynoszą około 3,6 proc., w Centralnym Obszarze Biznesu – tzw. Śródmieściu ok. 4,8 proc., na Służewcu ok. 16 proc. – podaje Colliers.
Michał Galimski, szef sektora biurowego w firmie doradczej Cushman & Wakefield, dopowiada, że najbardziej brakuje dużych, nowoczesnych powierzchni dostępnych od zaraz w centrum Warszawy. Najbardziej deficytowe są biura o powierzchni 3 tys. mkw. i większe. Wskaźnik pustostanów w centralnych strefach spadł na koniec września do 4,3 proc. – Tak niski poziom notowaliśmy ostatnio w 2008 r., kiedy rynek biurowy w centrum był o ponad połowę mniejszy niż dziś – podkreśla.
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Cushman & Wakefield wskazuje, że w miastach regionalnych wybór jest wyraźnie większy – wskaźnik pustostanów wynosi średnio 16,4 proc., od ręki jest dostępnych ok. 1,11 mln mkw. biur. – W najlepszych lokalizacjach oferta nowych biur o wysokim standardzie się jednak kurczy także tam – zaznacza Michał Galimski.
Od stycznia do września 2026 r. w miastach regionalnych podpisano ponad 20 umów najmu co najmniej 5 tys. mkw. Wyróżniają się Kraków i Łódź. W Krakowie największą transakcją był najem w obiekcie WITA (13,3 tys. mkw) przez BBH.
REDD podaje, że średni wyjściowy czynsz w budynkach z dostępną powierzchnią wynosił pod koniec października 14,43 euro/mkw. W porównaniu z październikiem 2025 r. wzrósł o 0,10 euro. – Rok do roku czynsze wciąż rosną, ale coraz wolniej. Dynamika spada od czerwca, w październiku wyniosła 0,7 proc., najmniej w tym roku – komentuje Krzysztof Foks.
Najwyższe stawki utrzymuje Warszawa – średnio 16,44 euro za mkw., o 1,7 proc. więcej niż przed rokiem. W Trójmieście to 14,48 euro/mkw., o 4 proc. więcej, we Wrocławiu 13,85 euro/mkw. (1,2-proc. wzrost), w Łodzi – 10,45 euro (3,3 proc.). Niższe niż przed rokiem są czynsze w Katowicach: średnia wyjściowa stawka najmu to 11,14 euro/mkw. (spadek o 4 proc.), w Poznaniu 13,09 euro/mkw. (0,8 proc.) i w Krakowie 14,15 euro/mkw. (o 0,3 proc.).
Według danych Cushman & Wakefield stawki za najlepsze powierzchnie w centrum Warszawy to 24–29 euro/mkw., poza centrum 15–19 euro. Od początku roku wzrosły o 0,5–1 euro. W miastach regionalnych czynsze w budynkach klasy A wynoszą od 14,25 euro w Łodzi do 17,60 euro w Krakowie. W ciągu roku wzrosły w większości miast – o 0,2–0,60 euro.
Colliers podaje, że wśród najwyżej wycenianych ofert w Warszawie są m.in. powierzchnie w AFI Tower i AFI Duo A (30 euro/mkw.), w Elektrowni Powiśle czy Wolf Marszałkowska (do 29 euro). Zdarzają się też pojedyncze oferty biur na najwyższych piętrach powstających biurowców za 35, a nawet 39 euro/ mkw.
Do tego dochodzą koszty eksploatacji. Według REDD średnia ofertowa opłata pod koniec października to 23,45 zł za mkw.
Cushman & Wakefield podaje, że w Warszawie pod koniec września budowano ok. 160 tys. mkw. biur. – To znacznie mniej niż w czasach przedpandemicznych, ale więcej niż na początku roku, gdy powstawało ok. 120 tys. mkw. – mówi Michał Galimski. - Wzrost to przede wszystkim efekt startu budowy kompleksu Drucianka (Liebrecht & wooD) na Pradze, który zaoferuje ok. 30 tys. mkw. Wśród największych powstających obiektów są też wieża Skyliner II (Karimpol), Upper One (Strabag Real Estate) i AFI Tower (AFI / Echo Investment). Budynki mają być ukończone w latach 2027–2028.
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Od początku roku oddano w stolicy tylko cztery budynki o łącznej powierzchni ok. 45 tys. mkw. (m.in. Studio A Skanska i Vena PHN). (W III kwartale – żadnego).
W ośmiu największych miastach regionalnych powstaje nieco ponad 120 tys. mkw. – To mniej niż najemcy wynajmują tam w ciągu jednego kwartału – podkreśla Galimski. Np. w III kwartale wynajęto ponad 208 tys. mkw. Nowością jest rozpoczęcie budowy biurowca Nowy Format A1 Skanska w Krakowie (ok. 21,4 tys. mkw.).
Eksperci mówią o pierwszych sygnałach ożywienia deweloperów. – Rozpoczęcie kompleksu Drucianka w Warszawie i pierwszej części kompleksu Nowy Format w Krakowie pokazuje, że wysokiej klasy obiekty w dobrych lokalizacjach mają potencjał – mówi Michał Galimski. – Sprzyjają temu niskie wskaźniki pustostanów w centralnych lokalizacjach, rosnące czynsze za najlepsze budynki i wyraźnie większa aktywność inwestorów.
Od stycznia do września inwestorzy kupili w Polsce biurowce za ponad 1,1 mld euro, ok. 932 mln euro przypadło na Warszawę. W samym III kwartale wartość transakcji w stolicy wyniosła 388,5 mln euro, głównie dzięki zakupowi The Bridge przez Eastnine za ok. 285 mln euro.
– W miastach regionalnych inwestycje przekroczyły 368 mln euro, czyli więcej niż w całym 2025 r., a do końca roku może sięgnąć ok. 550 mln euro – przewiduje Michał Galimski. – Coraz większą rolę na rynku odgrywa polski kapitał: w III kwartale krajowi inwestorzy uczestniczyli w trzech z pięciu transakcji biurowych w kraju.
Fali startu budów spekulacyjnych (bez umów najmu) ekspert Cushman & Wakefield się jednak nie spodziewa. Skala nowych inwestycji nadal pozostaje ograniczona. – Ich koszty w relacji do oczekiwanych czynszów i stóp zwrotu są wciąż wysokie – zauważa. – Wracają przede wszystkim projekty z mocnym zapleczem przednajmów.
W Warszawie i części miast regionalnych planowanych jest kilka budynków, których budowa może się rozpocząć relatywnie szybko. – Jednym z nich jest LightOn, który CPI wybuduje w miejscu starego budynku przy Prostej 69 – mówi Galimski.
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Wysypu nowych biurowców nie spodziewa się także Paweł Skałba. – Uruchamianie kolejnych inwestycji będzie selektywne, w dużej mierze uzależnione od zapewnienia finansowania i pozyskania kluczowych najemców. I w Warszawie, i na rynkach regionalnych, czekają projekty z pozwoleniami na budowę, które mogą być uruchomione po podpisaniu umowy pre-let – potwierdza.
Firmy chętnie patrzą na elastyczne biura. – Flex przestał być produktem tylko dla startupów i kilkuosobowych zespołów – podkreśla Paweł Skałba. Z analiz firmy Colliers wynika, że w siedmiu największych miastach zasoby elastycznych biur przekroczyły 425 tys. mkw., to ok. 30-proc. wzrost w ciągu trzech lat. Biura flex to już ponad 3 proc. nowoczesnego zasobu.
Największym rynkiem jest Warszawa z ok., 235 tys. mkw. flex w 95 lokalizacjach, co stanowi ok. 4 proc. warszawskiego rynku. Kolejne są Kraków z ok. 70 tys. mkw. i Wrocław z ok. 45 tys. mkw.
– Oprócz małych firm elastycznych powierzchni szukają średnie i duże organizacje, firmy wchodzące na nowy rynek, szybko rosnące zespoły oraz przedsiębiorstwa z sektora IT, finansów, e-commerce, marketingu. Coraz częściej flex jest też elementem szerszej strategii nieruchomościowej dużej korporacji – podkreśla Paweł Skałba.
Nie oznacza to końca tradycyjnego najmu. – Dla dużej, stabilnej organizacji klasyczna umowa może być bardziej opłacalna, dając też większą kontrolę nad przestrzenią. Flex i najem tradycyjny coraz częściej się uzupełniają – mówi Paweł Skałba. – Firma może mieć główną siedzibę w klasycznym modelu, a elastyczną powierzchnię wykorzystywać do ekspansji, dla zespołów projektowych, jako biuro tymczasowe podczas wykańczania powierzchni czy w czasie wejścia na nowy rynek – zauważa.
Krzysztof Foks prognozuje, że ten rok pod względem wynajętych biur najpewniej zakończy się lepszym wynikiem niż ubiegły. Od stycznia do października wynajęto 1,10 mln mkw., podczas gdy w całym 2025 r. 1,23 mln.
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Michał Galimski dopowiada, że ostatni kwartał tradycyjnie sprzyja finalizowaniu prowadzonych od wiosny rozmów. Jak podaje, w Warszawie w ostatnich pięciu latach w IV kwartale wynajmowano średnio ponad 262 tys. mkw. biur. W ciągu trzech kwartałów tego roku najemcy wynajęli w stolicy niemal 592 tys. mkw., o 22 proc. więcej niż przed rokiem. – Widzimy realną szansę na zamknięcie roku z wynikiem ok. 800 tys. mkw. – mówi. W miastach regionalnych popyt od stycznia do września wchłonął 511,8 tys. mkw. biur. Według eksperta Cushman & Wakefield w całym roku może wynieść ok. 700 tys. mkw., a nawet więcej.
Najem biur będzie droższy. Dalszy, umiarkowany wzrost czynszów przewiduje Krzysztof Foks. – Średnia dla całego rynku pokazuje jednak tylko ogólny kierunek i nie zawsze oddaje sytuację w konkretnym miejscu – zastrzega. – W październiku średnie stawki wyjściowe w budynkach z dostępną powierzchnią w części miast były wyższe niż przed rokiem, w części niższe. Tempo zmian w dużej mierze zależy od konkretnej lokalizacji, dlatego nawet w obrębie jednego miasta, a często i jednej dzielnicy, stawki mogą iść w różnych kierunkach.
Wzrostu czynszów w budynkach prime – o ok. 3–5 proc. – w 2027 r. spodziewa się Michał Galimski. – Presja na wzrost stawek będzie odczuwalna przede wszystkim w budowanych biurowcach oraz w najatrakcyjniejszych budynkach w centrum i przylegających do niego strefach – prognozuje. – W większości biurowców poza centrum wzrosty będą ograniczone ze względu na większą konkurencję i wyższy wskaźnik pustostanów. To szansa dla dwóch grup budynków: starszych biurowców w dobrych lokalizacjach, które zostaną zmodernizowane, oraz części obiektów poza centrum, mogących przyciągnąć najemców poszukujących alternatywy dla drożejących lokalizacji centralnych.
Paweł Skałba dodaje, że istotna jest nie tylko stawka nominalna. – Dla najemcy coraz większe znaczenie ma czynsz efektywny po uwzględnieniu wakacji czynszowych, kontrybucji na fit-out i pozostałych zachęt. Te elementy mogą istotnie zmienić ekonomię dwóch pozornie podobnych ofert – zaznacza.
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