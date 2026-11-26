Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisja Europejska w raporcie „Health at a Glance: Europe 2026” przebadały 23 państwa. Z dokumentu wynika, że średnio w branży pielęgniarskiej zarabia się 1,2 przeciętnej płacy w kraju.

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Najlepiej sytuacja pielęgniarzy i pielęgniarek wypada w Polsce. Zarabiają na poziomie 1,7 średniej krajowej. Na kolejnych miejscach znalazły się Czechy (1,5), Węgry i Luksemburg (1,4) oraz Słowacja i Hiszpania (1,3).

Na zachodzie i północy Europy branża pielęgniarska zarabia w okolicy przeciętnego wynagrodzenia, a niekiedy nawet mniej.

Zarobki pielęgniarzy w Polsce wyglądają też dobrze w zestawieniu z parytetem siły nabywczej. Średnia unijna wynosi 42,3 tys. euro PPP. W Polsce to 48,7 tys. euro PPP.

Deficyt pielęgniarek w Polsce

Jak wskazuje raport, pielęgniarki mogły liczyć w Polsce na wyższe podwyżki w ostatnich latach. W okresie 2019–2024 średnio zarabiały 6,6 proc. rocznie, po uwzględnieniu inflacji. W całej Unii Europejskiej dynamika była na poziomie 1,5 proc.

Mimo dobrych zarobków Polska boryka się z deficytem personelu. Na tysiąc mieszkańców przypada 6 pielęgniarek. Średnia w Unii Europejskiej to 8,6.

Niekorzystnie to też wygląda w strukturze zatrudnienia w szpitalach. Na jednego lekarza w polskiej placówce medycznej przypada 1,5–1,6 pielęgniarki. Na zachodzie proporcja jest bliższa 2 do 1.