Zadłużenie SP ZOZ w Lesku w województwie podkarpackim przekracza 120 mln zł. To dwa razy tyle, ile wynosi wartość kontraktu placówki na cały rok. – Jest dramatycznie. Nasza sytuacja się nie poprawia w ogóle, bo wszyscy wyciągają rękę po pieniądze – mówi „Rz” dyrektor szpitala powiatowego w Lesku. Mirosław Leśniewski przyznaje, że placówka nie jest w stanie płacić wszystkim dostawcom. Kontrahenci idą ze zobowiązaniami wymagalnymi do sądów, uzyskują nakazy płatności, a w rezultacie na konto szpitala wchodzą komornicy i ściągają pieniądze.

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– Przez to w ostatnim miesiącu zabrakło nam pieniędzy i zapłaciliśmy tylko 75 proc. wynagrodzeń. Dochodzą do mnie informacje, że pielęgniarki szykują się do strajku. Zaraz będzie tak jak w Sanoku – mówi Leśniewski. – Mam już na biurku rezygnację z pracy – dodaje.

Pieniądze z NFZ nie pokrywają kosztów działalności

Lipiec był pierwszym miesiącem od kilku lat, który szpital zamknął na plusie. Dyrekcji udało się skompletować pełną obsadę chirurgii, zabiegi ruszyły. W sierpniu placówka wykonała 103 proc. kontraktu ryczałtowego z NFZ, a we wrześniu 108 proc. Dlaczego to ważne? Bo w pierwszym półroczu szpital nie realizował tylu świadczeń, ile przewidziano w umowie z Funduszem i tylko nadrabiając teraz, może ocalić wysokość kontraktu z poprzednich lat. W przeciwnym wypadku w 2027 r. szpital dostanie mniej pieniędzy z NFZ.

Więcej pacjentów to jednak większe koszty. – Przez ostatnie dwa lata szpital pracował na ćwierć gwizdka i co z tego, że teraz został uruchomiony, skoro mamy za małe kontrakty, żeby wszystko porozliczać. Każdego miesiąca brakuje nam ok. milion złotych. To, co płaci NFZ, nie pokrywa kosztów działalności – mówi dyrektor SP ZOZ w Lesku. Koło się zamyka. Żeby utrzymać wysokość kontraktu z poprzednich lat, szpital musi teraz leczyć więcej pacjentów, na co nie ma pieniędzy, bo kontrakt i tak jest mały. Więc zadłuża się jeszcze bardziej.

Palącym problemem są niewypłacone w całości pensje pracowników. Chociaż w lipcu kontrakt szpitala urósł, bo lecznice dostają wtedy więcej pieniędzy na świadczenia zdrowotne, żeby pokryć waloryzację minimalnych wynagrodzeń personelu medycznego, to w praktyce ustawowa podwyżka w Lesku się nie wydarzyła. – Od 1 lipca była waloryzacja minimalnych wynagrodzeń, a u nas tych podwyżek nie było. Nie dostaliśmy żadnych aneksów do umów – mówi „RZ” Marta Rucyk, przewodnicząca Zakładowego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych SP ZOZ w Lesku.

– Za okres od lutego do maja mieliśmy wypłacone 75 proc. wynagrodzenia. Z pozostałych 25 proc. nie zapłacono nam dotąd ani grosza. Za październik znowu dostaliśmy 75 proc. pensji, a jeśli doliczyć do tego brak ustawowej podwyżki, to otrzymaliśmy ok. 60 proc. należnych pieniędzy. W ościennych szpitalach personel otrzymał waloryzację i ma wypłacane wynagrodzenia w całości z wyjątkiem Sanoka, który już strajkował w tej sprawie – punktuje pielęgniarka.

Pielęgniarki liczą na sprawiedliwość

Pielęgniarki spisały postulaty i przekazały je dyrektorowi szpitala. Ma 5 dni na odpowiedź. Tyle czasu dostał od pielęgniarek. Działaczek związkowych w Lesku jest 103. Żądają przywrócenia wypłaty pełnych wynagrodzeń w obowiązujących terminach i natychmiastowego wyrównania zaległych kwot za poprzednie miesiące. Domagają się też rewaloryzacji minimalnych wynagrodzeń od 1 lipca – zgodnie z tzw. ustawą podwyżkową oraz uznania kwalifikacji i specjalizacji przydatnych w wykonywaniu pracy. Od tego ostatniego zależy zaszeregowanie pracownika do grupy zawodowej, według której przysługuje określona kwota minimalnego wynagrodzenia zasadniczego. Pod tym względem Lesko nie jest wyjątkiem. Pielęgniarki procesują się o uznawanie kwalifikacji ze szpitalami w całej Polsce.

– Jestem w szóstej grupie zawodowej, bo szpital nie uznaje mojej specjalizacji i otrzymuję 7690,82 zł brutto wynagrodzenia. Pamiętam czasy, kiedy pielęgniarki zarabiały najniższą krajową i nie chcę narzekać, ale my też robimy coś ważnego. Nie chcemy dłużej kredytować szpitala, bo jest to niezgodne z prawem. Liczymy na sprawiedliwość – mówi Rucyk.

Co, jeżeli dyrekcja szpitala nie uwzględni przedstawionych postulatów? – Niestety, ale wejdziemy w spór zbiorowy. Nastroje między dziewczynami są bardzo bojowe, ale trzeba wypośrodkować sytuację. Na razie nie chcę mówić o strajku, ale jeśli już będziemy strajkować, to będzie to dotkliwe – wskazuje pielęgniarka.

– Ja naprawdę zastanawiam się, co ja w ogóle tutaj robię i czy przypadkiem nie powinienem rzucić papierami, bo być może moja działalność, która przedłuża życie tego szpitala, powoduje tylko to, że zadłużenie jest coraz większe. Nic się nie poprawia i nikt nie zamierza zrezygnować z żadnych żądań – mówi dyrektor SP ZOZ w Lesku.

Na razie żądania wysunęły pielęgniarki, ale w kolejce mają być też laboranci, psychoterapeuci i rehabilitanci.

Wcześniak w szpitalu bez porodówki

1 lipca 2025 r. w Lesku zawieszono działalność ostatniej porodówki w Bieszczadach, a od 1 stycznia 2026 r. oddział położniczy formalnie przestał istnieć. Placówka nie uruchomiła też tzw. pokoju narodzin, czyli izby porodowej z całodobowym dyżurem położnej, która przyjęłaby poród w sytuacji awaryjnej lub towarzyszyła ciężarnej w transporcie do najbliższej porodówki. Z takiego rozwiązania szpitale mogą skorzystać od 31 stycznia tego roku.

– Żebym mógł rozważyć otwarcie pokoju narodzin, to ginekologia musiałaby działać 7 dni w tygodniu. Na razie się na to nie zanosi, ale sygnalizowałem ministerstwu taką gotowość – mówi Leśniewski.

Lesko nadal potrzebuje jednak rozwiązania dla rodzących i niemowląt. – W zeszły czwartek mieliśmy taką sytuację, że jedna karetka przywiozła wcześniaka, który urodził się w domu, a druga jego matkę. Gdyby wcześniak przyjechał 10–15 minut później, to nie przeżyłby, bo był niedotleniony i wyziębiony. Cudem go odratowaliśmy – opowiada dyrektor szpitala. Jak wyjaśnia, udzielenie pomocy dziecku i matce było możliwe, bo od października w szpitalu jest oddział ginekologii planowej, który działa od poniedziałku do piątku. Nadal pracują też położne, które są w okresie ochronnym przed emeryturą. Gdyby niemowlak trafił do szpitala w sobotę lub niedzielę, nie wiadomo, czy udałoby się go uratować.