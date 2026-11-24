W badaniu naukowców z Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych (DZNE) w Bonn oraz Niemieckiego Instytutu Żywienia Człowieka (DIfE) w Poczdamie wzięło udział łącznie blisko 7500 dorosłych uczestników dwóch dużych projektów (Rhineland Study oraz EPIC-Potsdam). Wyniki analizy opublikowano na łamach czasopisma „Nature Communications”.

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Nie ma jedynego słusznego jadłospisu. „Pocieszające odkrycie” naukowców

Aby sprawdzić, jak codzienny jadłospis wpływa na tempo starzenia się organizmu, badacze nie ograniczyli się do prostych ankiet. Z próbek krwi odczytali zapisane w DNA „ślady upływu czasu” (tzw. metylację). Sprawdzili aż 850 tysięcy punktów w materiale genetycznym. To dwukrotnie więcej niż w większości wcześniejszych badań tego typu. Dane te eksperci zestawili z przestrzeganiem różnych wzorców żywieniowych, w tym diety śródziemnomorskiej, nordyckiej, DASH, MIND czy roślinnej. „Spowalniając proces starzenia, można zmniejszyć ryzyko chorób związanych z wiekiem, takich jak demencja czy choroby układu krążenia. Zatem zdrowe odżywianie przyczynia się do zdrowego starzenia się” - powiedziała Monique Breteler, dyrektor ds. nauk o zdrowiu populacji w DZNE i kierownik badania Rhineland Study.

Choć przebadane modele żywienia przynosiły wymierne korzyści, to diety DASH oraz nordycka wykazały w analizie najsilniejszą korelację z wolniejszym starzeniem się organizmu. Naukowcy podkreślają jednak, że różnice między poszczególnymi wzorcami były niewielkie – ponad 70 procent uruchamianych przez nie szlaków komórkowych pokrywa się ze sobą. Oznacza to, że nie ma potrzeby kurczowego trzymania się jednego sztywnego jadłospisu, bo o tempie starzenia decyduje przede wszystkim ogólna jakość spożywanych produktów, bogactwo antyoksydantów oraz błonnika. „Efekty nie są ogromne, ale można je zmierzyć i są istotne z punktu widzenia profilaktyki. Co ważne, prawdopodobnie nie ma jednej właściwej diety… To pocieszające odkrycie, ponieważ daje możliwość dostosowania zdrowego odżywiania do osobistych preferencji, budżetu i gustu” – powiedziała Breteler.

Diety DASH i nordycka pod lupą. Oto na czym bazują

Warto jednak przyjrzeć się bliżej dwóm modelom odżywiania, które w zestawieniu niemieckich badaczy wysunęły się na prowadzenie, tym bardziej że doskonale odpowiadają na różne potrzeby zdrowotne. Dieta DASH, opracowana pierwotnie w celu walki z nadciśnieniem tętniczym, opiera się na warzywach, owocach, produktach pełnoziarnistych oraz chudym nabiale, przy jednoczesnym rygorystycznym ograniczeniu soli i tłuszczów nasyconych – w badaniu wyróżniła się wyjątkowo silnym wpływem na szlaki biologiczne chroniące serce.

Z kolei dieta nordycka udowadnia, że długowieczność nie potrzebuje egzotycznych składników. Bazuje ona na produktach dobrze znanych również w Polsce: tłustych rybach morskich (takich jak śledź, makrela czy łosoś), warzywach korzeniowych i kapustnych, produktach pełnoziarnistych, owocach leśnych i orzechach. Ten model żywienia inspiruje się tradycyjną kuchnią krajów skandynawskich i jest oparty na lokalnych, sezonowych i minimalnie przetworzonych produktach.

(PAP Life)