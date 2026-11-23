Środki na inwestycje w zabezpieczenie szpitali na wypadek wojny lub stanu wyjątkowego będą pochodzić z ustanowionego w grudniu ubiegłego roku subfunduszu infrastrukturalnego na potrzeby obronne państwa w ramach Funduszu Medycznego. Zgodnie z przepisami celem tego programu inwestycyjnego jest wsparcie podmiotów leczniczych w przygotowaniu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu wojennego, wyjątkowego albo wojny. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na ten cel 934 mln zł.
Konkurs dla szpitali na inwestycje w bezpieczeństwo ma zostać rozpisany w I kwartale 2027 r. Teraz resort zdrowia razem z Ministerstwem Obrony Narodowej i Sztabem Generalnym pracują nad jego kryteriami i właściwym zdefiniowaniem potrzeb.
– Ustalamy z MON-em, gdzie to zabezpieczenie jest potrzebne. Nie chcemy, żeby te pieniądze były alokowane bez przemyślenia. Innego rodzaju wsparcia dla podmiotów leczniczych potrzebujemy na wschodzie, a innego w centralnej części kraju czy na zachodzie – mówi „Rz” osoba związana z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. W uproszczeniu chodzi o to, że nie wszędzie potrzebny jest podziemny schron z salą operacyjną, bo różne działania wymagają zabezpieczenia na wypadek wojny – np. rehabilitacja rannych.
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Które podmioty powinny otrzymać dofinansowanie? – Najważniejsze jest to, żeby sieć szpitali systemu bezpieczeństwa medycznego państwa odpowiadała dokładnie planom obrony Rzeczypospolitej – słyszymy od wojskowego, który uczestniczy w rozmowach na temat przygotowania szpitali na wypadek wojny. Jego zdaniem pieniądze powinny popłynąć przede wszystkim do szpitali na ścianie wschodniej.
- Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że przy 137 szpitalach w czterech województwach na wschodzie Polski, możliwość starania się o pieniądze otrzyma każdy z nich. Do konkursu mogłyby się przecież zgłosić podmioty o słabym potencjale leczniczym, takie, które traktują inwestycję w potrzeby obronne jako szansę na dofinansowanie lub przetrwanie, placówki oddalone od potencjalnej linii styczności z przeciwnikiem albo takie, które znajdą się w strefie śmierci – wskazuje nasz rozmówca. Dlatego jest zdania, że nabór do konkursu powinien odbyć się w trybie niekonkurencyjnym. Na razie resort zdrowia nie ma jednak takich planów – konkurs ma być otwarty.
O rozpisaniu konkursu dla szpitali na cele obronne mówił jeszcze w sierpniu tego roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazując, że kwota alokowanych środków wyniesie 1,5 mld zł. Jak słyszymy w Ministerstwie Zdrowia, od początku ustanowienia subfunduszu była jednak mowa o budżecie w wysokości ok. 1 mld zł. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, resort zamierza pozyskać dodatkowe pieniądze na potrzeby obronne w ochronie zdrowia z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2028-2034. O finansowanie inwestycji z tej puli mogłyby się starać nie tylko szpitale, ale też przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej czy apteki.
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