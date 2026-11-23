Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób specjalny subfundusz w ramach Funduszu Medycznego wesprze szpitale.

Jakie kryteria zdecydują, które placówki otrzymają dofinansowanie na cele obronne.

Na czym polega kluczowy spór dotyczący trybu przyznawania dotacji szpitalom.

Jakie są plany pozyskania dodatkowych środków z UE i kto, oprócz szpitali, będzie mógł z nich skorzystać.

Środki na inwestycje w zabezpieczenie szpitali na wypadek wojny lub stanu wyjątkowego będą pochodzić z ustanowionego w grudniu ubiegłego roku subfunduszu infrastrukturalnego na potrzeby obronne państwa w ramach Funduszu Medycznego. Zgodnie z przepisami celem tego programu inwestycyjnego jest wsparcie podmiotów leczniczych w przygotowaniu do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych, w szczególności w przypadku wystąpienia stanu wojennego, wyjątkowego albo wojny. Ministerstwo Zdrowia przeznaczy na ten cel 934 mln zł.

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Konkurs dla szpitali na inwestycje w bezpieczeństwo ma zostać rozpisany w I kwartale 2027 r. Teraz resort zdrowia razem z Ministerstwem Obrony Narodowej i Sztabem Generalnym pracują nad jego kryteriami i właściwym zdefiniowaniem potrzeb.

Pieniądze na potrzeby obronne szpitali. Czy nabór powinien być otwarty?

– Ustalamy z MON-em, gdzie to zabezpieczenie jest potrzebne. Nie chcemy, żeby te pieniądze były alokowane bez przemyślenia. Innego rodzaju wsparcia dla podmiotów leczniczych potrzebujemy na wschodzie, a innego w centralnej części kraju czy na zachodzie – mówi „Rz” osoba związana z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia. W uproszczeniu chodzi o to, że nie wszędzie potrzebny jest podziemny schron z salą operacyjną, bo różne działania wymagają zabezpieczenia na wypadek wojny – np. rehabilitacja rannych.

Które podmioty powinny otrzymać dofinansowanie? – Najważniejsze jest to, żeby sieć szpitali systemu bezpieczeństwa medycznego państwa odpowiadała dokładnie planom obrony Rzeczypospolitej – słyszymy od wojskowego, który uczestniczy w rozmowach na temat przygotowania szpitali na wypadek wojny. Jego zdaniem pieniądze powinny popłynąć przede wszystkim do szpitali na ścianie wschodniej.

- Jednocześnie trudno sobie wyobrazić, że przy 137 szpitalach w czterech województwach na wschodzie Polski, możliwość starania się o pieniądze otrzyma każdy z nich. Do konkursu mogłyby się przecież zgłosić podmioty o słabym potencjale leczniczym, takie, które traktują inwestycję w potrzeby obronne jako szansę na dofinansowanie lub przetrwanie, placówki oddalone od potencjalnej linii styczności z przeciwnikiem albo takie, które znajdą się w strefie śmierci – wskazuje nasz rozmówca. Dlatego jest zdania, że nabór do konkursu powinien odbyć się w trybie niekonkurencyjnym. Na razie resort zdrowia nie ma jednak takich planów – konkurs ma być otwarty.

MZ chce wynegocjować dodatkowe pieniądze na obronność z UE

O rozpisaniu konkursu dla szpitali na cele obronne mówił jeszcze w sierpniu tego roku wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, wskazując, że kwota alokowanych środków wyniesie 1,5 mld zł. Jak słyszymy w Ministerstwie Zdrowia, od początku ustanowienia subfunduszu była jednak mowa o budżecie w wysokości ok. 1 mld zł. Jak dowiedziała się „Rzeczpospolita”, resort zamierza pozyskać dodatkowe pieniądze na potrzeby obronne w ochronie zdrowia z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy budżetowej na lata 2028-2034. O finansowanie inwestycji z tej puli mogłyby się starać nie tylko szpitale, ale też przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej czy apteki.