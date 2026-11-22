Dyrektor amerykańskiego wywiadu narodowego Jay Clayton skomentował określanie Władimira Putina przez Donalda Trumpa mianem przyjaciela. Jak powiedział w rozmowie z ABC News, rosyjski przywódca nie jest przyjacielem Stanów Zjednoczonych w sprawie Ukrainy. Jednocześnie uznał, że słowa Trumpa można zrozumieć w kontekście rozmów między mocarstwami nuklearnymi – podała agencja Reutera.

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Szef wywiadu USA o słowach Trumpa. „Nie jest przyjacielem Ameryki”

Jay Clayton w programie „This Week” stacji ABC News został zapytany o stosunek Władimira Putina do Stanów Zjednoczonych w kontekście wojny na Ukrainie. – Nie jest przyjacielem Ameryki w sprawie Ukrainy. W żadnym wypadku – odpowiedział.

Dyrektor amerykańskiego wywiadu odniósł się również do niedawnych słów Donalda Trumpa, który nazwał rosyjskiego prezydenta swoim przyjacielem. Clayton ocenił, że takie określenie było „całkowicie właściwe” w kontekście rozmów przywódców trzech największych mocarstw nuklearnych: USA, Rosji i Chin. Chodzi o ubiegłotygodniowy szczyt w Chinach.

Czytaj więcej Polityka „Mój przyjaciel”. Donald Trump opublikował grafikę z Władimirem Putinem Na oficjalnym koncie Donalda Trumpa w serwisie społecznościowym Truth Social pojawiło się zdjęcie prezydenta USA z Władimirem Putinem, opatrzone po...

Trump wcześniej bronił swojego sformułowania, argumentując, że lepiej utrzymywać przyjazne stosunki z państwem dysponującym około 4 tys. głowic nuklearnych, niż traktować je jak przeciwnika. Gdy jednak ponownie zapytano go, czy Putin jest przyjacielem Ameryki jako całości, nie chciał udzielić jednoznacznej odpowiedzi. „Nie mogę wypowiadać się w imieniu Ameryki” – stwierdził.

Trump pokazał Putina jako przyjaciela. Wcześniej zareagował Tusk

Wypowiedź Claytona pojawiła się w czasie dyskusji o publicznych deklaracjach amerykańskiego prezydenta dotyczących jego relacji z Putinem. Jak informowała wcześniej PAP, Trump opublikował na platformie Truth Social zdjęcie przedstawiające powitanie z rosyjskim przywódcą. Grafikę podpisał słowami „Mój przyjaciel”. Podobnie opisał fotografię z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem, używając określenia „Przyjaciele”.

Na jednym z opublikowanych obrazów zestawił także fotografię Stalina, Roosevelta i Churchilla z konferencji teherańskiej ze współczesnym zdjęciem przedstawiającym jego samego, Putina i Xi. Podpis brzmiał: „Mocarstwa. 1945, 2026”.

Publikacje i wypowiedzi Trumpa spotkały się z krytyką europejskich sojuszników Ukrainy. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych: „Boże, chroń nas przed takimi przyjaciółmi”. Do wpisu polskiego szefa rządu Trump odniósł się w rozmowie z Fox News. „Nic nie mogę z tym zrobić” – odpowiedział.

Amerykański prezydent wspomniał przy tym o rosyjskich dronach i „kilku małych rakietach”, które – według jego słów – miały przez pomyłkę lądować w Polsce. Powtórzył również, że Putin chce porozumienia kończącego wojnę w Ukrainie. Podobne stanowisko miał przedstawić europejskim przywódcom Koalicji Chętnych, w tym Tuskowi, podczas rozmowy telefonicznej z Berlina.

Tymczasem Trump, pytany wcześniej o relacje z rosyjskim prezydentem, mówił o ich bardzo dobrych osobistych kontaktach. Podkreślał także znaczenie rosyjskiego arsenału nuklearnego. Jak zauważa Reuters, określenie Putina mianem przyjaciela skrytykowali również europejscy partnerzy Ukrainy. Tusk podkreślił, że rosyjski przywódca „nie jest naszym przyjacielem i nigdy nim nie będzie”.